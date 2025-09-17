Парень обнаружил таинственное "хранилище", спрятанное под землей после покупки дома

Житель Сиэтла (США) во время благоустройства участка наткнулся на странную конструкцию под землей. Находка оказалась электрическим трансформатором.

Обнаружение странной конструкции на заднем дворе недавно купленного дома в Сиэтле, штат Вашингтон, стало причиной бурных обсуждений в сети. История о "таинственном хранилище" быстро набрала популярность на популярном форуме Reddit.

Местный житель Мэтью рассказал, что помогал своей девушке благоустраивать участок, когда наткнулся на решетку, скрытую под землей. Под ней оказался массивный резервуар с трубками и цилиндрическим оборудованием, от которого исходило тепло.

"Сначала я решил, что это просто старые ландшафтные камни или бетон, но когда понял, что конструкция полая, стало немного тревожно. Я даже подумал, что это может быть подземная комната, как в фильмах, и испугался, что найду там что-то жуткое", — признался мужчина.

Оказалось, что загадочный объект был старый трансформатор Фото: Reddit

Чтобы разобраться, он поделился фотографиями находки в Reddit под ником u/iowafarmboy2011. Пост моментально стал вирусным и собрал более 15 тысяч лайков. Пользователи выдвигали версии: от подземного убежища до таинственного хранилища.

"Я не ожидал такой реакции. Но, честно говоря, Reddit обожает истории о потайных комнатах или странных находках на заднем дворе", — отметил Мэтью.

Оказалось, что загадочный объект вовсе не мистический. Это электрический трансформатор, который получает высокое напряжение от коммунальной компании и преобразует его в более низкое для подачи в дома. Конструкция снабжает электроэнергией все здания в тупике.

Эксперты подчеркнули, что вмешательство в такую систему могло быть крайне опасным и даже смертельным. Мэтью признался, что рад, что вовремя получил объяснение, ведь вначале он подумывал раскопать находку глубже.

