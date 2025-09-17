Хлопець помітив таємниче "сховище", заховане під землею після купівлі будинку

Житель Сіетла (США) під час благоустрою ділянки натрапив на дивну конструкцію під землею. Знахідка виявилася електричним трансформатором.

Виявлення дивної конструкції на задньому дворі нещодавно купленого будинку в Сіетлі, штат Вашингтон, стало причиною бурхливих обговорень у мережі. Історія про "таємниче сховище" швидко набрала популярності на популярному форумі Reddit.

Місцевий житель Метью розповів, що допомагав своїй дівчині упорядковувати ділянку, коли натрапив на решітку, приховану під землею. Під нею виявився масивний резервуар із трубками й циліндричним обладнанням, від якого виходило тепло.

"Спочатку я вирішив, що це просто старі ландшафтні камені або бетон, але коли зрозумів, що конструкція порожниста, стало трохи тривожно. Я навіть подумав, що це може бути підземна кімната, як у фільмах, і злякався, що знайду там щось моторошне", — зізнався чоловік.

Виявилося, що загадковий об'єкт був старий трансформатор Фото: Reddit

Щоб розібратися, він поділився фотографіями знахідки в Reddit під ніком u/iowafarmboy2011. Пост моментально став вірусним і зібрав понад 15 тисяч лайків. Користувачі висували версії: від підземного сховища до таємничого сховища.

"Я не очікував такої реакції. Але, чесно кажучи, Reddit обожнює історії про потаємні кімнати або дивні знахідки на задньому дворі", — зазначив Метью.

Виявилося, що загадковий об'єкт зовсім не містичний. Це електричний трансформатор, який отримує високу напругу від комунальної компанії й перетворює її на нижчу для подачі в будинки. Конструкція забезпечує електроенергією всі будівлі в глухому куті.

Експерти підкреслили, що втручання в таку систему могло бути вкрай небезпечним і навіть смертельним. Метью зізнався, що радий, що вчасно отримав пояснення, адже спочатку він подумував розкопати знахідку глибше.

