Мужчина занимается восстановлением надгробий: имя покойного раскрыло невероятную историю (видео)

Блогер из США под ником Gone Graving известен в сети восстановлением забытых или поврежденных надгробий. Однако недавняя реставрация раскрыла неожиданную историю о покойном, чей памятник восстанавливал человек.

Related video

Американец показал, как откапывает из травы и почвы сломанное надгробие, которое планирует восстановить после его частичного разрушения, как это видно на видео в TikTok.

Ролик мужчины стал популярным — набрал более 1,9 млн просмотров. На кадрах заметно, что памятник покойника разломан надвое, а самая большая часть успела со временем врасти в землю.

Реставратор начал откапывать остатки надгробия, затем чистит его и готовит к восстановлению. Также американец откапывает второй сегмент памятника и готовит больше место для установки памятника.

После установки реставрированного памятника, мужчина скрепляет обе части плиты с помощью фиксаторов и специального клея, которые будут держаться вместе. Сам автор ролика указывает, что эта работа заняла практически полноценный день работы.

Впоследствии, когда на плите пользователи узнали инициалы на надгробии -"F.O.Belden", а один из них раскрыл историю этого человека. Оказалось, что сейчас останки этого человека похоронены на кладбище Huron Evergreen, что городок Гурон в штате Нью-Йорк

"Исследования показывают, что Ф. О. Белден, который родился в 1824-м и умер 20 марта 1851 года, был пастором баптистской церкви Main Street Baptist Church и был похоронен на этом кладбище Huron Evergreen в округе Уэйн, штат Нью-Йорк. При жизни он был указан как пастор баптистской церкви Main Street Baptist Church на момент своей смерти", — написал один из юзеров.

Что говорят в сети

В комментариях к вирусному ролику реставратора, пользователи поблагодарили мужчину за его работу. Чаще всего комментаторы оставляли следующие реплики:

"Усопших надо помнить всегда";

"Сколько еще таких могил нуждаются в уходе?";

"Спасибо за Вашу работу";

"Нам точно не помешает побольше навещать наших предков";

"Это — хорошее дело. Спасибо".

Ранее Фокус рассказывал, как вандалы разрушили надгробие Скруджа из "Рождественской песни". Город Шрусбери, где снимали фильм ровно 40 лет назад, пользовался популярностью среди туристов за счет могилы вымышленного персонажа

Впоследствии стало известно, что археологи нашли могилу рыцаря Тевтонского ордена. Артефакт нашли на месте, где когда-то стояла деревянная церковь XII века, а позже — крепость XIV века.