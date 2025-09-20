Чоловік займається відновленням надгробків: ім'я покійного розкрило неймовірну історію (відео)

Блогер із США під ніком Gone Graving відомий в мережі відновленням забутих чи пошкоджених надгробків. Однак нещодавня реставрація розкрила неочікувану історію про покійного, чий пам'ятник відновлював чоловік.

Related video

Американець показав, як відкопує з трави та грунту зламаний надгробок, який планує відновити після його часткового руйнування, як це видно на відео в TikTok.

Ролик чоловіка став популярним — набрав понад 1,9 млен переглядів. На кадрах помітно, що пам'ятник покійника розламано надвоє, а найбільша частина встигла з часом врости у землю.

Реставратор почав відкопувати рештку надгробка, потім чистить його та готує до відновлення. Також американець відкопує другий сегмент пам'ятника та готує більше місце для встановлення пам'ятника.

Після встановлення реставрованого пам'ятника, чоловік скріплює обидві частини плити за допомогою фіксаторів і спеціального клею, які будуть триматися разом. Сам автор ролика вказує, що ця робота зайняла практично повноцінний день роботи.

Згодом, коли на плиті користувачі впізнали ініціали на надгробку — "F.O.Belden", а один з них розкрив історію цього чоловіка. Виявилося, що нині рештки цього чоловіка поховано на цвинтарі Huron Evergreen, що містечко Гурон у штат Нью-Йоркю

"Дослідження показують, що Ф. О. Белден, який народився у 1824-му і помер 20 березня 1851 року, був пастором баптистської церкви Main Street Baptist Church і був похований на цьому кладовищі Huron Evergreen в окрузі Вейн, штат Нью-Йорк. За життя він був зазначений як пастор баптистської церкви Main Street Baptist Church на момент своєї смерті", — написав один з юзерів.

Що кажуть в мережі

У коментарях до вірусного ролика реставратора, користувачі подякували чоловіку за його роботу. Найчастіше коментатори залишали наступні репліки:

"Спочилих треба пам'ятати завжди";

"Скільки ще таких могил потребують догляду?";

"Дякую за Вашу роботу";

"Нам точно не завадить побільше навідувати наших предків";

"Це — гарна справа. Дякую".

Раніше Фокус розповідав, як вандали зруйнували надгробок Скруджа з "Різдвяної пісні". Місто Шрусбері, де знімали фільм рівно 40 років тому, користувалося популярністю серед туристів за рахунок могили вигаданого персонажа

Згодом стало відомо, що археологи знайшли могилу лицаря Тевтонського ордену. Артефакт знайшли на місці, де колись стояла дерев'яна церква XII століття, а пізніше — фортеця XIV століття.