Встреча парня с семьей девушки превратилась в конфликт с ее отцом: что произошло (фото)

28-летний британец пришел по приглашению девушки на обед к ее семье, но атмосфера приятного общения быстро превратилась в конфликт. В ответ юноша решил покинуть званый обед после слов отца ее девушки.

Парень вспоминает, что встречается с девушкой вместе почти год и хотел произвести хорошее впечатление, говорится в заметке автора в Reddit.

Сообщение мужчины стало вирусным — набрало более 22 тыс. реакций. Он вспоминает, что сначала ужин шел нормально вплоть до того момента, пока ее папа не начал расспрашивать о его работе.

"Я работаю в IT: зарплата приличная, но карьера не считается престижной. После нескольких вопросов он скривился и сказал: "То есть ты целый день просто сидишь за компьютером... Не совсем тот мужчина, которого я представлял для своей дочери", — рассказывает тот диалог мужчина.

Все немного неловко смеялись, да и сам автор поста пытался отшутиться. Однако потом отец девушки разжег конфликт еще сильнее, заявив следующее: "Возможно, когда-то у тебя будет "настоящая" работа, чтобы ты мог содержать семью".

"У меня подкосилось подсознательно. Девушка лишь произнесла: "Папа...", и больше меня не защищала. Я тихо извинился, сказал, что мне не очень хорошо, и вышел Позже той ночью девушка написала мне: мол, я ее "поставил в неловкое положение", когда вышел, и что мне следует "просто забыть об этом", потому что ее папа "шутил", — говорит британец.

Сам мужчина говорит, что такое отношение считает оскорбительным и не считает свою реакцию слишком бурной. Однако это дало трещину в отношениях с его девушкой, ведь теперь она ведет себя холодно и говорит, что он должен ее семье извинением.

Что говорят в сети

В комментариях к вирусному посту мужчины, большинство комментаторов стало на сторону героя истории и посоветовало следующее:

"Она фактически доказала, что в ее семье токсичная атмосфера, а сама слишком боится что-то изменить. Я бы на твоем месте серьезно подумал о разрыве. То, что она упрекает тебя за то, что ты ушел после такого грубого отношения ее отца, — это уже перебор";

"Складывается впечатление, что ее папа просто завидует: у тебя нормальное образование и настоящая карьера, а он, возможно, всю жизнь работает на скучной, низкооплачиваемой работе";

"Тебе все же стоит поговорить с ней лично и объяснить, что тебе было неприятно и ты рассчитывал на ее поддержку Далее возможны два варианта: либо она так же расстроена, как и ты, и ей стыдно за поведение отца; либо она преуменьшает твои чувства и молча соглашается с его словами";

"В любом случае, это серьезная ситуация. Поэтому пора разобраться с границами или пересмотреть общение с родителями".

