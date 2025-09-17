Зустріч хлопця із сім'єю дівчини перетворилася на конфлікт з її батьком: що сталося (фото)

28-річний британець прийшов на запрошення дівчини на обід до її сім'ї, але атмосфера приємного спілкування швидко перетворилася на конфлікт. У відповідь юнак вирішив покинути званий обід після слів батька її дівчини.

Молодик згадує, що зустрічається з дівчиною разом майже рік і хотів справити хороше враження, йдеться в дописі автора в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало вірусним — набрало понад 22 тис. реакцій. Він згадує, що спочатку вечеря йшла нормально аж до того моменту, поки її тато не почав розпитувати про його роботу.

"Я працюю в IT: зарплата пристойна, але кар’єра не вважається престижною. Після кількох питань він скривився і сказав: "Тобто ти цілий день просто сидиш за комп’ютером… Не зовсім той чоловік, якого я уявляв для своєї дочки", — переповідає той діалог чоловік.

Чоловік вступив у конфлікт з батьком дівчини Фото: Freepik

Усі трохи ніяково сміялися, та й сам автор посту намагався віджартуватися. Однак потім батько дівчини розпалив конфлікт ще сильніше, заявивши наступне: "Можливо, колись у тебе буде "справжня" робота, щоб ти міг утримувати родину".

"У мене підкосилося підсвідомо. Дівчина лише промовила: "Тато…", і більше мене не захищала. Я тихо перепросив, сказав, що мені не дуже добре, і вийшов Пізніше тієї ночі дівчина написала мені: мовляв, я її "поставив у незручне становище", коли вийшов, і що мені слід "просто забути про це", бо її тато "жартував", — говорить британець.

Сам чоловік говорить, що таке ставлення вважає образливим і не вважає свою реакцію занадто бурхливою. Однак це дало тріщину в стосунках з його дівчиною, адже тепер вона поводиться холодно і каже, що він винен її родині вибаченням.

Що кажуть в мережі

У коментарях до вірусного посту чоловіка, більшість коментаторів стала на бік героя історії та порадила наступне:

"Вона фактично довела, що в її родині токсична атмосфера, а сама занадто боїться щось змінити. Я б на твоєму місці серйозно подумав про розрив. Те, що вона дорікає тобі за те, що ти пішов після такого брутального ставлення її батька, — це вже перебір";

"Складається враження, що її тато просто заздрить: у тебе нормальна освіта й справжня кар’єра, а він, можливо, все життя працює на нудній, низькооплачуваній роботі";

"Тобі все ж варто поговорити з нею особисто й пояснити, що тобі було неприємно й ти розраховував на її підтримку Далі можливі два варіанти: або вона так само засмучена, як і ти, і їй соромно за поведінку батька; або вона применшує твої почуття та мовчки погоджується з його словами";

"У будь-якому випадку, це серйозна ситуація. Тому пора розібратися з межами або переглянути спілкування з батьками".

