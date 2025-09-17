Ребенок долгие годы молчал: мама едва сдержала слезы после его первого слова (видео)

Мелени Сото из (США) стала свидетельницей важного шага в развитии своего ребенка. Неговорящий мальчик неожиданно сказал первые слова прямо во время записи.

Мама из Пенсильвании (США) стала свидетельницей того, как ее неговорящий сын впервые произнес предложение. Это мгновение потрясло миллионы пользователей TikTok.

Жительница Филадельфии Мелени Сото записывала занятие со своим пятилетним сыном, когда произошло неожиданное событие. Ребенок, который до этого практически не говорил, вдруг произнес первое предложение. Реакция мамы на камеру — смесь удивления, радости и шока — сделала видео вирусным.

Сото рассказала, что обычно во время подготовки к терапии просит сына повторять слова или показывать жесты. В тот день она попросила его поздороваться, но мальчик неожиданно ответил: "Отвали". Мать не поверила своим ушам, переспросила сына и получила тот же ответ. Несмотря на неожиданность, женщина не могла сдержать улыбку: для нее это был настоящий прорыв.

По ее словам, это произошло 19 марта и стало важной вехой в развитии ребенка.

"Мы празднуем любой прогресс, даже если первое предложение не самое лучшее, которое можно услышать", — призналась она.

Видео набрало более 900 тысяч просмотров в TikTok и вдохновило многих родителей детей с РАС (расстройствами аутистического спектра). Исследования показывают, что около 25–35% таких детей минимально владеют вербальной речью. Сын Сото входит в эту категорию, но уже умеет читать и писать длинные слова, а также активно осваивает бытовые навыки.

Семья продолжает заниматься с ним дома, используя карточки, субтитры и обучающие видео.

