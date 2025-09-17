Дитина довгі роки мовчала: мама ледь стримала сльози після її першого слова (відео)

Мелені Сото з (США) стала свідком важливого кроку в розвитку своєї дитини. Хлопчик, який не розмовляє, несподівано сказав перші слова просто під час запису.

Мама з Пенсільванії (США) стала свідком того, як її син, який не говорить, уперше вимовив речення. Ця мить вразила мільйони користувачів TikTok.

Мешканка Філадельфії Мелені Сото записувала заняття зі своїм п'ятирічним сином, коли сталася несподівана подія. Дитина, яка до цього практично не говорила, раптом вимовила перше речення. Реакція мами на камеру — суміш здивування, радості та шоку — зробила відео вірусним.

Сото розповіла, що зазвичай під час підготовки до терапії просить сина повторювати слова або показувати жести. Того дня вона попросила його привітатися, але хлопчик несподівано відповів: "Відвали". Мати не повірила своїм вухам, перепитала сина й отримала ту саму відповідь. Незважаючи на несподіванку, жінка не могла стримати посмішку: для неї це був справжній прорив.

За її словами, це сталося 19 березня і стало важливою віхою в розвитку дитини.

"Ми святкуємо будь-який прогрес, навіть якщо перша пропозиція не найкраща, яку можна почути", — зізналася вона.

Відео набрало понад 900 тисяч переглядів у TikTok і надихнуло багатьох батьків дітей з РАС (розладами аутистичного спектра). Дослідження показують, що близько 25-35% таких дітей мінімально володіють вербальним мовленням. Син Сото належить до цієї категорії, але вже вміє читати і писати довгі слова, а також активно опановує побутові навички.

Сім'я продовжує займатися з ним вдома, використовуючи картки, субтитри та навчальні відео.

