Мужчина постоянно мстит соседке за ее поступок 11-летней давности: что произошло (фото)

11 лет назад один житель США вернулся домой и узнал об отравлении любимого кота. Мужчина сразу заподозрил соседку в этом, а потому решил постоянно "мстить" ей за этот поступок.

Related video

Сам спор между соседями начался более десяти лет назад, рассказывает автор поста в Reddit.

Сообщение мужчины вызвало оживленную дискуссию на платформе — имеет более 1,7 тыс. реакций и несколько сотен комментариев. Автор истории объяснила, что его двор расположен выше, и во время полива вода стекала вниз на участок соседки, "убивая ее деревья".

Конфликт длился несколько месяцев, но семья не обращала внимания на ссоры, потому что планировала переезд. Но ситуация резко обострилась, когда 12-летний парень однажды вернулся из школы и нашел кота мертвым у дверей.

"Мы отвезли его к ветеринару, и нам подтвердили отравление. Единственным возможным виновником была соседка. Когда мы вернулись, мама поговорила с ней, а она ответила: "Неприятно, когда твои вещи умирают"", — говорится в заметке.

Семья была в отчаянии, но мальчик, по его словам, "затаил обиду и решил отомстить". Когда они переехали, то автор поста попросила подругу с собакой помочь: они разбросали собачьи экскременты у дверей и на машину соседки, чтобы посмотреть на реакцию.

Получив водительские права, автор подняла "уровень мести": теперь каждый год на Хэллоуин он подъезжает к бывшему дому соседки, чтобы забросать его яйцами.

"Моя месть не свершилась", — резюмировал мужчина, добавляя, что будет продолжать отплачивать соседке за ее поступок.

Реакция соцсетей

В комментариях некоторые хвалили автора за отстаивание памяти любимца, другие шутили, что можно было бы зайти еще дальше:

"Хочешь простой трюк? Брось на крышу рыбу — запах сведет ее с ума";

"Рассыпь во дворе несколько бульонных кубиков перед дождем — все собаки района начнут рыть землю";

"Подпиши ее на всякие глупые рассылки, пусть заваливает почту спамом";

"Думаю, что это еще мало того, что она получила".

Ранее Фокус сообщал, что соседка довела женщину с ребенком до отчаяния. Женщина признается, что постоянно находится в стрессе из-за неадекватного поведения соседки, которая снимает ее и ребенка на камеру.

Впоследствии стало известно, как сосед пытался выманить паркоместо, но ему отомстили. Когда у героя истории лопнуло терпение, тогда он придумал простой и эффективный план противодействия.