Чоловік постійно мстить сусідці за її вчинок 11-річної давнини: що сталося (фото)

11 років тому один мешканець США повернувся додому та дізнався про отруєння улюбленого кота. Чоловік відразу запідозрив сусідку в цьому, а тому вирішив постійно "мстити" їй за цей вчинок.

Related video

Сама суперечка між сусідами почалася понад десять років тому, розповідає автор посту в Reddit.

Повідомлення чоловіка викликало жваву дискусію на платформі — має понад 1,7 тис. реакцій та кілька сотень коментарів. Автор історії пояснила, що його двір розташований вище, і під час поливу вода стікала донизу на ділянку сусідки, "вбиваючи її дерева".

Конфлікт тривав кілька місяців, але родина не зважала на сварки, бо планувала переїзд. Та ситуація різко загострилася, коли 12-річний хлопець одного дня повернулася зі школи й знайшла кота мертвим біля дверей.

"Ми відвезли його до ветеринара, і нам підтвердили отруєння. Єдиним можливим винуватцем була сусідка. Коли ми повернулися, мама поговорила з нею, а вона відповіла: "Неприємно, коли твої речі помирають"", — йдеться в дописі.

Сім’я була у відчаї, але хлопчик, за його словами, "затаїв образу і вирішив помститися". Коли вони переїхали, то автор посту попросила подругу з собакою допомогти: вони розкидали собачі екскременти біля дверей і на машину сусідки, щоб подивитися на реакцію.

Отримавши водійські права, автор підняла "рівень помсти": тепер щороку на Гелловін він під’їжджає до колишнього дому сусідки, щоб закидати його яйцями.

"Моя помста не звершилася", — резюмував чоловік, додаючи, що продовжуватиме відплачувати сусідці за її вчинок.

Реакція соцмереж

У коментарях дехто хвалив авторку за відстоювання пам’яті улюбленця, інші жартували, що можна було б зайти ще далі:

"Хочеш простий трюк? Кинь на дах рибу — запах зведе її з розуму";

"Розсип у дворі кілька бульйонних кубиків перед дощем — усі собаки району почнуть рити землю";

"Підпиши її на всілякі дурні розсилки, хай завалює пошту спам";

"Думаю, що це ще мало того, що вона отримала".

Раніше Фокус повідомляв, що сусідка довела жінку з дитиною до відчаю. Жінка зізнається, що постійно перебуває в стресі через неадекватну поведінку сусідки, яка знімає її та дитину на камеру.

Згодом стало відомо, як сусід намагався видурити паркомісце, але йому помстилися. Коли герою історії ввірвався терпець, тоді він придумав простий та ефективний план протидії.