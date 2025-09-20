Женщина опоздала с опекой над котенком, но судьба подготовила ей сюрприз (фото, видео)

Лили Холмс из американского штата Вермонта пришла в приют за маленьким пушистиком, но вернулась с новым другом — 14-летним котом по имени Гамбо. Теперь новый пушистый уже собирает миллионы просмотров в соцсетях.

Женщина говорит, что Гамбо появился в жизни благодаря случайности, которой она не ждала, говорится в ролике девушки в TikTok.

Ролик девушки стал вирусным — набрал за неделю более 2,7 млн просмотров. Госпожа Холмс, которая работает с людьми, имеющими болезнь Альцгеймера и деменцию, говорит, что всегда хотела взять "старшее животное", но влюбилась в котенка, объявление о котором увидела в местном приюте, и решила усыновить его вместе с подругой.

Однако девушка не вернулась домой с пустыми руками, потому что встретила 14-летнего кота по имени Гамбо, который провел жизнь на улицах, прежде чем попасть в Гуманное общество округа Читтенден.

"Но я приехала слишком поздно. Котенка уже усыновили. Сначала я действительно планировала взять котенка, но как только увидела Гамбо, поняла, что он — именно тот самый. Мы мгновенно подружились, и я забрала его домой уже через 20 минут", — рассказала она Newsweek.

Лили говорит, что Гамбо — лучший любимец, о котором "можно только мечтать", и "каждый день с ним — это радость". Она добавляет, что он обожает поесть и обнимашки, за что отвечает благодарностью на это.

Невероятно, но Гамбо был доступен для усыновления всего час, прежде чем Холмс пришла в приют и забрала его. В заметке в Instagram Гуманного общества округа Читтенден объясняется, что после спасения с улицы Гамбо прошел медицинское и стоматологическое лечение, во время которого ему удалили больные зубы, а затем он был во временной семье.

"Когда на этой неделе он наконец стал доступен для усыновления, мы были уверены, что он будет ждать долго (ведь ему 14!), но он пробыл в нашем вестибюле всего один час, прежде чем нашел свой дом", — говорится в сообщении общества.

Лили и Гамбо сразу подружились после встречи Фото: Instagram Гамбо любит поесть и хорошо поспать с высунутым языком Фото: Instagram

"[Лили и Гамбо] мгновенно почувствовали связь, и она была в восторге, что смогла подарить этому парню дом его мечты на пенсии", — пишут ветеринары.

Холмс рассказала журналистам, что Гамбо прибыл в приют, "можно сказать, на грани смерти", ведь в клинике не знали, выживет ли он. Потеря возможности забрать котенка и встреча с Гамбо, по ее словам, "безусловно, были предназначением судьбы".

Работница Гуманного общества Дженна сказала СМИ, что они "бесконечно рады за Гамбо", потому что "весь наш персонал влюбился в него с первого дня".

"Когда он приехал в приют, он был в таком плохом состоянии, что мы даже не знали, выживет ли он. Но мы не потеряли надежды. Ему требовалась интенсивная медицинская помощь, которую не каждый старший кот выдержал бы. Но он доказал, что является невероятно выносливым и особенным котом. У него большая фан-база, и мы все счастливы, что он нашел замечательный дом с Лили", — рассказала сиделка животных.

Реакция сети

Пользователи соцсетей стали фанатами Гамбо, ведь многие публиковали скриншоты с его высунутым языком. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Я бы сражался даже с Богом ради Гамбо";

"Без обид для котенка, но ни один котенок в мире не сравнится с величием Гамбо";

"Я готов отдать жизнь за Гамбо";

"Сначала я думал, что Гамбо — странное имя, но потом вы показали его, и я подумал: "О, теперь все ясно".

