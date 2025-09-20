Жінка запізнилася з опікою над кошеням, та доля підготувала їй сюрприз (фото, відео)

Лілі Голмс з американського штату Вермонту прийшла до притулку за маленьким пухнастиком, але повернулася з новим другом — 14-річним котом на ім’я Гамбо. Тепер новий пухнастий уже збирає мільйони переглядів у соцмережах.

Жінка говорить, що Гамбо з'явився у житті завдяки випадковості, якої вона не чекала, йдеться в ролику дівчини в TikTok.

Ролик дівчини став вірусним — набрав за тиждень понад 2,7 млн переглядів. Пані Голмс, яка працює з людьми, що мають хворобу Альцгеймера та деменцію, каже, що завжди хотіла взяти "старшу тварину", але закохалася в кошеня, оголошення про яке побачила в місцевому притулку, і вирішила всиновити його разом із подругою.

Однак дівчина не повернулася додому з порожніми руками, бо зустріла 14-річного кота на ім’я Гамбо, який провів життя на вулицях, перш ніж потрапити до Гуманного товариства округу Чіттенден.

"Але я приїхала запізно. Кошеня вже всиновили. Спершу я дійсно планувала взяти кошеня, але щойно побачила Гамбо, зрозуміла, що він – саме той. Ми миттєво подружилися, і я забрала його додому вже за 20 хвилин", — розповіла вона Newsweek.

Лілі говорить, що Гамбо – найкращий улюбленець, про якого "можна тільки мріяти", і "кожен день із ним – це радість". Вона додає, що він обожнює поїсти та обіймашки, за що відповідає вдячністю на це.

Неймовірно, але Гамбо був доступний для всиновлення лише годину, перш ніж Голмс прийшла до притулку й забрала його. У дописі в Instagram Гуманного товариства округу Чіттенден пояснюється, що після порятунку з вулиці Гамбо пройшов медичне та стоматологічне лікування, під час якого йому видалили хворі зуби, а потім він був у тимчасовій родині.

"Коли цього тижня він нарешті став доступний для всиновлення, ми були впевнені, що він чекатиме довго (адже йому 14!), але він пробув у нашому вестибюлі лише одну годину, перш ніж знайшов свій дім", – йдеться в дописі товариства.

Лілі та Гамбо відразу подружилися після зустрічі Фото: Instagram Гамбо любить поїсти та добряче поспати з висолопленим язиком Фото: Instagram

"[Лілі та Гамбо] миттєво відчули зв’язок, і вона була в захваті, що змогла подарувати цьому хлопцеві дім його мрії на пенсії", — пишуть ветеринари.

Голмс розповіла журналістам, що Гамбо прибув до притулку, "можна сказати, на межі смерті", адже у клініці не знали, чи він виживе. Втрата можливості забрати кошеня і зустріч з Гамбо, за її словами, "безумовно, були призначенням долі".

Працівниця Гуманного товариства Дженна сказала ЗМІ, що вони "безмежно раді за Гамбо", бо "весь наш персонал закохався в нього з першого дня".

"Коли він приїхав до притулку, він був у такому поганому стані, що ми навіть не знали, чи він виживе. Але ми не втратили надії. Йому була потрібна інтенсивна медична допомога, яку не кожен старший кіт витримав би. Але він довів, що є неймовірно витривалим і особливим котом. У нього велика фан-база, і ми всі щасливі, що він знайшов чудовий дім із Лілі", — розповіла доглядальниця тварин.

Користувачі соцмереж стали фанатами Гамбо, адже багато хто публікував скріншоти з його висунутим язиком. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Я б боровся навіть з Богом заради Гамбо";

"Без образ для кошеняти, але жодне кошеня у світі не зрівняється з величчю Гамбо";

"Я готовий віддати життя за Гамбо";

"Спершу я думав, що Гамбо – дивне ім’я, але потім ви показали його, і я подумав: "О, тепер усе ясно".

