"Чтобы не размножались": во Франции мужчина прислал депутатам 600 презервативов в парламент

Раздраженный поведением политиков мужчина прислал депутатам Национального собрания Франции 600 презервативов, "чтобы они не размножались".

"Когда видишь, как избранные представители кричат, другие полулежат, не жмут друг другу руки, оскорбляют друг друга — это позор. Я нахожу это жалким. Когда я слышу, как одни говорят, что полиция — это убийцы, когда я слышу, как другие говорят, что арабы являются причиной нынешней ситуации, когда я слышу, как экологи говорят, что нужно меньше есть мяса, я считаю, что это смешно и что это не имеет места быть", — рассказал автор акции житель города Лодев Пьер Гиро.

Чтобы символизировать свой гнев, он прислал 600 презервативов депутатам Национального собрания Франции, "чтобы они не размножались".

В то же время мужчина подчеркнул, что не все избранные депутаты ведут себя так, чтобы их осуждали, и не хочет обобщать, однако подчеркивает, что раньше такого поведения во французском парламенте не было.

"Это вещи, которых раньше не видели в Ассамблее, и я считаю это жалким", — подчеркнул Пьер.

Пьер Гиро Фото: Facebook

Это не первая подобная акция Гиро. В 2019 году, когда бывший мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани был заключен в тюрьму Сант в Париже, он прислал ему пижаму.

