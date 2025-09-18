"Щоб не розмножувались": у Франції чоловік надіслав депутатам 600 презервативів в парламент

Роздратований поведінкою політиків чоловік надіслав депутатам Національних зборів Франції 600 презервативів, "щоб вони не розмножувалися".

Related video

"Коли бачиш, як обрані представники кричать, інші напівлежачі, не тиснуть один одному руки, ображають один одного — це ганьба. Я знаходжу це жалюгідним. Коли я чую, як одні кажуть, що поліція — це вбивці, коли я чую, як інші кажуть, що араби є причиною нинішньої ситуації, коли я чую, як екологи кажуть, що потрібно менше їсти м'яса, я вважаю, що це смішно і що це не має місця бути", — розповів автор акції мешканець міста Лодев П'єр Гіро.

Щоб символізувати свій гнів, він надіслав 600 презервативів депутатам Національних зборів Франції, "щоб вони не розмножувалися".

Водночас чоловік підкреслив, що не всі обрані депутати поводяться так, щоб їх засуджували, і не хоче узагальнювати, проте підкреслює, що раніше такої поведінки у французькому парламенті не було.

"Це речі, яких раніше не бачили в Асамблеї, і я вважаю це жалюгідним", — наголосив П'єр.

П'єр Гіро Фото: Facebook

Це не перша подібна акція Гіро. У 2019 році, коли колишній мер Леваллуа-Перре Патрік Балкані був ув'язнений у в'язниці Сант у Парижі, він надіслав йому піжаму.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Франції схопили двох прихильників ІДІЛ, які готували теракт на Ейфелевій вежі.

Фокус також писав про те, що в Росії заарештували французького велосипедиста, який намагався встановити світовий рекорд.