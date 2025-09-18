Котик стал частью оптической иллюзии: в сети предлагают ему новую работу (фото)
Один владелец кошки показал, как его подопечная очень удачно "замаскировалась" на его коврике благодаря своему окрасу меха. В ответ на это юзеры в сети предложили пушистой неожиданные вакансии.
Сам мужчина говорит, что этому кадру способствовала случайность и поэтому он получился таким удачным, говорится в заметке автора поста в Reddit.
Сообщение пользователя платформы оказалось популярным — набрало более двух тысяч реакций. На обнародованном фото можно увидеть, как кошка владельца лежит на одеяле в виде шашечек.
Благодаря своей окраске и рисунку подножного коврика, это создало оптическую иллюзию — как будто животное "слилось" с одеялом, и теперь как бы маскируется.
"Кажется, коврик теперь "перешел" на нее", — говорится в подписи автора поста.
Сам мужчина не раскрыл время и место съемки своей подопечной. Также владелец пушистой не рассказал, какая предыстория и что было после этого снимка.
Реакция соцсетей
В комментариях к популярному сообщению, пользователи с юмором реагировали на увиденную фотографию и предлагали кошке несколько вакансий работы. Больше всего поддержки получили такие реплики:
- "Уникальный окрас у такой красивой кошки!";
- "Милота!";
- "Я не вижу кошки. Только ковер";
- "Кажется, она может играть в шахматы или шашки за деньги. Хоп! — и в дамках!";
- "Кото-камуфляж и кото-хамелеон в кадре".
Ранее Фокус сообщал, что оптическая иллюзия заставила женщину поверить в невероятное. Британка Хейли Берк из Манчестера закинула вещи в стиральную машинку, но потом ей показалось, что она случайно закрыла свою кошку.
Впоследствии стало известно, как "тату" на лапе кота сбило с толку хозяйку. Увиденный узор шерсти кота сложился в интересную оптическую иллюзию, которая чем-то напоминает татуировку, которую женщина иронично назвала "тату".