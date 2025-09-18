Котик стал частью оптической иллюзии: в сети предлагают ему новую работу (фото)

Один владелец кошки показал, как его подопечная очень удачно "замаскировалась" на его коврике благодаря своему окрасу меха. В ответ на это юзеры в сети предложили пушистой неожиданные вакансии.

Сам мужчина говорит, что этому кадру способствовала случайность и поэтому он получился таким удачным, говорится в заметке автора поста в Reddit.

Сообщение пользователя платформы оказалось популярным — набрало более двух тысяч реакций. На обнародованном фото можно увидеть, как кошка владельца лежит на одеяле в виде шашечек.

Благодаря своей окраске и рисунку подножного коврика, это создало оптическую иллюзию — как будто животное "слилось" с одеялом, и теперь как бы маскируется.

Кошка эффективно замаскировалась на коврике Фото: Reddit

"Кажется, коврик теперь "перешел" на нее", — говорится в подписи автора поста.

Сам мужчина не раскрыл время и место съемки своей подопечной. Также владелец пушистой не рассказал, какая предыстория и что было после этого снимка.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному сообщению, пользователи с юмором реагировали на увиденную фотографию и предлагали кошке несколько вакансий работы. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Уникальный окрас у такой красивой кошки!";

"Милота!";

"Я не вижу кошки. Только ковер";

"Кажется, она может играть в шахматы или шашки за деньги. Хоп! — и в дамках!";

"Кото-камуфляж и кото-хамелеон в кадре".

