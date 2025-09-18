Котик став частиною оптичної ілюзії: в мережі пропонують йому нову роботу (фото)

Один власник кішки показав, як його підопічна дуже вдало "замаскувалася" на його килимку завдяки своєму забарвленню хутра. У відповідь на це юзери в мережі запропонували пухнастій неочікувані вакансії.

Сам чоловік каже, що цьому кадру сприяла випадковість і тому він вийшов таким вдалим, йдеться в дописі автора посту в Reddit.

Повідомлення користувача платформи виявилося популярним — набрало понад дві тисячі реакцій. На оприлюдненому фото можна побачити, як кішка власника лежить на ковдрі в вигляді шашечок.

Завдяки своєму забарвленню та малюнку підніжного килимка, це створило оптичну ілюзію — наче тварина "злилася" з ковдрою, і тепер нібито маскується.

Кішка ефективно замаскувалася на килимку Фото: Reddit

"Здається, килимок тепер "перейшов" на неї", — йдеться в підписі автора посту.

Сам чоловік не розкрив час і місце зйомки своєї підопічної. Також власник пухнастої не розповів, яка передісторія та що було після цього знімку.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису, юзери з гумором реагували на побачену світлину та пропонували кішці кілька вакансій роботи. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Унікальне забарвлення у такої красивої кішки!";

"Милота!";

"Я не бачу кішки. Лише килим";

"Здається, вона може грати в шахи чи шашки за гроші. Хоп! — і в дамках!";

"Кото-камуфляж і кото-хамелеон у кадрі".

Раніше Фокус повідомляв, що оптична ілюзія змусила жінку повірити в неймовірне. Британка Гейлі Берк з Манчестера закинула речі в пральну машинку, та потім їй здалося, що вона випадково зачинила свою кішку.

Згодом стало відомо, як "тату" на лапі кота збило з пантелику господарку. Побачений візерунок шерсті кота склався у цікаву оптичну ілюзію, яка чимось нагадує татуювання, яке жінка іронічно назвала "тату".