Сотня обезьян "захватила" город: приматы атаковали даже полицейский участок (видео)

16 сентября, в тайском городе Лопбури произошел массовый побег более 100 обезьян из приюта Pho Kao Ton. Сотни приматов оказались на свободе, вызвав хаос на улицах района Муанг.

Животные врывались в дома, грабили припаркованные автомобили и даже атаковали территорию полицейского участка Тха Хин. Об этом пишет The Thaiger.

По словам очевидцев, полицейские вынуждены были отбиваться с помощью рогаток, а муниципальные службы использовать петарды, чтобы отпугнуть стаи приматов и вернуть их в клетки. Несмотря на принятые меры, часть животных оставалась на свободе до наступления ночи.

Муниципалитет Лопбури и Департамент национальных парков (DNP) начали совместные работы по поимке обезьян и усилению безопасности приюта. Сейчас выясняется, как именно произошел побег. Животные могли либо взломать клетки самостоятельно, либо к этому приложил руку человек.

Рабочие уже ремонтируют вольеры и закрывают потенциальные лазейки. Власти обещают усилить контроль и принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Местные жители возмущены происходящим и требуют, чтобы Департамент национальных парков взял на себя больше ответственности. По их словам, регулярные побеги обезьян превращаются в серьезную проблему и причиняют страдания жителям деревни.

"DNP не должен оставлять проблему только муниципалитету. Они обязаны взять под контроль ситуацию и обеспечить безопасность", — заявил один из очевидцев журналистам.

Издание отмечает, что популяция обезьян в Лопбури давно стала визитной карточкой города. С одной стороны это туристическая достопримечательность, а с другой — постоянный источник напряжения для местных жителей. Побег еще раз показал, что проблема требует системного решения.

