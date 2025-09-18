Сотня мавп "захопила" місто: примати атакували навіть поліцейську дільницю (відео)

16 вересня, у тайському місті Лопбурі сталася масова втеча понад 100 мавп із притулку Pho Kao Ton. Сотні приматів опинилися на волі, спричинивши хаос на вулицях району Муанг.

Тварини вривалися в будинки, грабували припарковані автомобілі і навіть атакували територію поліцейської дільниці Тха Хін. Про це пише The Thaiger.

За словами очевидців, поліцейські змушені були відбиватися за допомогою рогаток, а муніципальні служби використовувати петарди, щоб відлякати зграї приматів і повернути їх у клітки. Попри вжиті заходи, частина тварин залишалася на волі до настання ночі.

Муніципалітет Лопбурі та Департамент національних парків (DNP) розпочали спільні роботи із затримання мавп і посилення безпеки притулку. Наразі з'ясовується, як саме сталася втеча. Тварини могли або зламати клітки самостійно, або до цього доклала руку людина.

Робітники вже ремонтують вольєри та закривають потенційні лазівки. Влада обіцяє посилити контроль і вжити заходів, щоб подібне не повторилося.

Влада обіцяє посилити контроль і вжити заходів, щоб подібне не повторилося Фото: The Thaiger

Місцеві жителі обурені тим, що відбувається, і вимагають, щоб Департамент національних парків узяв на себе більше відповідальності. За їхніми словами, регулярні втечі мавп перетворюються на серйозну проблему і завдають страждань жителям села.

"DNP не повинен залишати проблему тільки муніципалітету. Вони зобов'язані взяти під контроль ситуацію і забезпечити безпеку", — заявив один з очевидців журналістам.

Видання зазначає, що популяція мавп у Лопбурі давно стала візитною карткою міста. З одного боку це туристична визначна пам'ятка, а з іншого — постійне джерело напруги для місцевих жителів. Втеча ще раз показала, що проблема потребує системного вирішення.

