Мужчина нашел в земле старинный предмет: им оказался ценный артефакт 700-летней давности (фото)

Любитель-кладоискатель и геодезист Терри Бирд заинтересовался новым хобби, чтобы помочь своей жене. Буквально за несколько лет поисков это увенчалось успехом — он нашел клад, который оказался редким артефактом.

Сам мужчина говорит, что его находка стала для него настоящим подарком судьбы, сообщает WhatstheJam.

Терри рассказывает, что просто ходил вместе с женой, преимущественно чтобы копать ямки. Тогда он даже не думал, что такое увлечение будет иметь положительные последствия для него.

"Кто бы мог подумать, что невинная помощь превратится в хобби, которое не только подпитывает мою любовь к истории, но и имеет очень положительное влияние на мое психическое состояние", — рассказывает британец.

Журналисты пишут, что находка сделана 31 августа вблизи Торкси, к западу от Скегнесса, графство Линкольншир. Мужчина вспоминает, что в тот день работал на широком стерневом поле, а в его сумке накапливались кусочки свинца, мушкетные пули и случайные современные монеты.

Неожиданная находка мужчины Фото: Jam Press

"Уже приближалось время обеда, я двинулся к машине и получил сильный сигнал. Выкопал около семи дюймов земли, включил новый пинпойнтер — и он начал буквально визжать. Признаюсь, я был уверен, что это очередной комок свинца. Но когда почва рассыпалась, я увидел ее — золотую кольцевидную брошь, сверкавшую в земле", — вспоминает Терри.

Дальнейшее исследование показало, что когда-то брошь имела пять драгоценных камней в гнездах, каждое из которых окружено крошечными шариковыми украшениями, похожими на желуди. Даже булавка украшена тонким орнаментом. Офицер по находкам подтвердил, что изделие, скорее всего, датируется XIII веком. Брошь официально признана сокровищем и теперь проходит процедуру оценки в коронерском суде.

"Держать в руках это средневековое произведение, которое более 700 лет никто не трогал, — это невероятное ощущение, которое еще больше углубило мою любовь и к хобби, и к самой истории. Без сомнения, это лучшая находка в моей жизни. Она редкая: известны бронзовые и серебряные броши, но не сплошь золотые, как эта. Не знаю, сколько она стоит, но это настоящая находка жизни", — признается мистер Бирд.

Золотая брошь вид спереди Фото: Jam Press Вид броши сзади Фото: Jam Press

Представитель компании-поставщика металлоискателей Regton добавил, что находка той золотой кольцевой броши XIII века стала самым выдающимся открытием Терри.

"Но даже без нее хобби подарило ему так много: историю на расстоянии вытянутой руки, душевное спокойствие, дружбу и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. И мы в Regton гордимся, что стали частью этого путешествия", — говорится в заявлении компании металлодетекторов.

