Чоловік знайшов у землі старовинний предмет: ним виявився цінний артефакт 700-річної давнини (фото)

Аматор-скарбошукач і геодезист Террі Бірд зацікавився новим хобі, аби допомогти своїй дружині. Буквально за кілька років пошуків це увінчалося успіхом — він знайшов скарб, яка виявилася рідкісним артефактом.

Сам чоловік говорить, що його знахідка стала для нього справжнім подарунком долі, повідомляє WhatstheJam.

Террі розповідає, що просто ходив разом із дружиною, переважно щоб копати ямки. Тоді він навіть не думав, що таке захоплення матиме позитивні наслідки для нього.

"Хто б міг подумати, що невинна допомога перетвориться на хобі, яке не лише підживлює мою любов до історії, а й має дуже позитивний вплив на мій психічний стан", — розповідає британець.

Журналісти пишуть, що знахідку зроблено 31 серпня поблизу Торксі, на захід від Скеґнесса, графство Лінкольншир. Чоловік згадує, що того дня працював на широкому стерньовому полі, а в його сумці накопичувались шматочки свинцю, мушкетні кулі та випадкові сучасні монети.

Неочікувана знахідка чоловіка Фото: Jam Press

"Уже наближався час обіду, я рушив до машини й отримав сильний сигнал. Викопав близько семи дюймів землі, увімкнув новий пінпойнтер – і він почав буквально верещати. Зізнаюся, я був упевнений, що це чергова грудка свинцю. Але коли ґрунт розсипався, я побачив її – золоту кільцеподібну брошку, що виблискувала в землі", — згадує Террі.

Подальше дослідження показало, що колись брошка мала п’ять дорогоцінних каменів у гніздах, кожне з яких оточене крихітними кульковими прикрасами, схожими на жолуді. Навіть шпилька прикрашена тонким орнаментом. Офіцер зі знахідок підтвердив, що виріб, найімовірніше, датується XIII століттям. Брошку офіційно визнано скарбом, і тепер вона проходить процедуру оцінки в коронерському суді.

"Тримати в руках цей середньовічний витвір, який понад 700 років ніхто не чіпав, – це неймовірне відчуття, що ще більше поглибило мою любов і до хобі, і до самої історії. Без сумніву, це найкраща знахідка в моєму житті. Вона рідкісна: відомі бронзові та срібні брошки, але не суцільно золоті, як ця. Не знаю, скільки вона коштує, але це справжня знахідка життя", — зізнається містер Бірд.

Золота брошка вид спереду Фото: Jam Press Вид брошки ззаду Фото: Jam Press

Представник компанії-постачальника металошукачів Regton додав, що знахідка тієї золотої кільцевої брошки XIII століття стала найвизначнішим відкриттям Террі.

"Але навіть без неї хобі подарувало йому так багато: історію на відстані витягнутої руки, душевний спокій, дружбу та спогади, які залишаться на все життя. І ми в Regton пишаємося, що стали частиною цієї подорожі", — йдеться у заяві компанії металодетекторів.

