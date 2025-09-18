Супруги своими руками превратили дом с протекающей крышей в уютное гнездо (фото)

После многих лет в Нью-Йорке супруги решили начать новую жизнь в пригороде и нашли уютный дом в другом штате. Они не испугались и приобрели трехкомнатный дом, требующий ремонта.

Конкуренция, завышенные цены и рост ипотечных ставок вынуждали супругов тратить ночи на изучение объявлений и поездки на просмотры, но они все же нашли вариант, хоть и с протекающей крышей. Об этом пишет Business Insider.

Недавно окончив колледж, жительница Нью-Йорка представляла себе жизнь в стиле Кэрри Брэдшоу (главная героиня телесериала "Секс в большом городе"), с яркими вечеринками, манхэттенским лофтом и утренними свиданиями за кофе. Однако реальность оказалась далека от гламурной картинки: дорогая квартира с крошечной кухней и шкафом скорее напоминала "обувную коробку".

К 30 годам девушка встретила мужчину своей мечты, получила предложение руки и сердца и вместе с женихом начала искать новый дом. Мысли о просторной гардеробной, садовых вечеринках и семейных традициях перевесили романтику шумного города. Так пара решила оставить Манхэттен и перебраться в Гринуич, штат Коннектикут — живописный прибрежный пригород всего в 40 минутах езды от Нью-Йорка.

К 30 годам девушка встретила мужчину своей мечты Фото: bussines insider

Поиски жилья были непростыми. Конкуренция, завышенные цены и рост ипотечных ставок вынуждали супругов тратить ночи на изучение объявлений и поездки на просмотры. Через три месяца удача улыбнулась и они приобрели трехкомнатный дом, требующий ремонта. Переезд оказался bittersweet: вместе с радостью приходилось прощаться с местом, где начиналась история их любви.

Супруги не испугались трудностей: самостоятельно сняли старые покрытия, заменили полы, окна и двери, построили камин и создали кухню своей мечты. Теперь их дом, прозванный "Домом гортензий", стал воплощением уютной американской мечты.

Кухня до и после ремонта Фото: bussines insider Гостиная до и после ремонта Фото: bussines insider

Жизнь в пригороде оказалась насыщенной. Летние садовые вечеринки и коктейли на террасе сменяются осенними кострами с тыквами и рождественскими вечерами у камина. Здесь появилось пространство для гостей, сад с цветами и свежими овощами, а также долгожданное ощущение тишины и уюта.

Спустя два года хозяйка призналась, что ее двадцатилетие в Нью-Йорке были полны ярких событий, но тридцатилетие в Коннектикуте начались по-настоящему счастливо.

