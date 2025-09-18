Подружжя власноруч перетворило будинок із дахом, що протікає, на затишне гніздо (фото)

Після багатьох років у Нью-Йорку подружжя вирішило почати нове життя в передмісті і знайшло затишний будинок в іншому штаті. Вони не злякалися і придбали трикімнатний будинок, що потребує ремонту.

Конкуренція, завищені ціни і зростання іпотечних ставок змушували подружжя витрачати ночі на вивчення оголошень і поїздки на перегляди, але вони все ж таки знайшли варіант, хоч і з дахом, що протікає. Про це пише Business Insider.

Нещодавно закінчивши коледж, мешканка Нью-Йорка уявляла собі життя в стилі Керрі Бредшоу (головна героїня телесеріалу "Секс і місто"), з яскравими вечірками, манхеттенським лофтом і ранковими побаченнями за кавою. Однак реальність виявилася далекою від гламурної картинки: дорога квартира з крихітною кухнею і шафою швидше нагадувала "взуттєву коробку".

До 30 років дівчина зустріла чоловіка своєї мрії, отримала пропозицію руки і серця і разом з нареченим почала шукати новий будинок. Думки про простору гардеробну, садові вечірки та сімейні традиції переважили романтику галасливого міста. Так пара вирішила залишити Мангеттен і перебратися в Грінуїч, штат Коннектикут — мальовниче прибережне передмістя лише за 40 хвилин їзди від Нью-Йорка.

До 30 років дівчина зустріла чоловіка своєї мрії Фото: bussines insider

Пошуки житла були непростими. Конкуренція, завищені ціни та зростання іпотечних ставок змушували подружжя витрачати ночі на вивчення оголошень і поїздки на перегляди. Через три місяці удача посміхнулася, і вони придбали трикімнатний будинок, що потребував ремонту. Переїзд виявився bittersweet: разом із радістю доводилося прощатися з місцем, де починалася історія їхнього кохання.

Подружжя не злякалося труднощів: самотужки зняло старі покриття, замінило підлогу, вікна та двері, побудувало камін і створило кухню своєї мрії. Тепер їхній будинок, прозваний "Будинком гортензій", став втіленням затишної американської мрії.

Кухня до і після ремонту Фото: bussines insider Вітальня до і після ремонту Фото: bussines insider

Життя в передмісті виявилося насиченим. Літні садові вечірки і коктейлі на терасі змінюються осінніми багаттями з гарбузами й різдвяними вечорами біля каміна. Тут з'явився простір для гостей, сад із квітами та свіжими овочами, а також довгоочікуване відчуття тиші та затишку.

Через два роки господиня зізналася, що її двадцятиріччя в Нью-Йорку було сповнене яскравих подій, але тридцятиріччя в Коннектикуті почалося по-справжньому щасливо.

