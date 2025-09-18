Дезинсекторы против шершней-убийц: сеть обсуждает кадры работы специалистов (видео)

Группа специалистов по уничтожению опасных насекомых показала кадры работы против знаменитых шершней-убийц в одной из азиатских стран. В сети активно комментируют увиденное и говорят о самой опасной работе в мире.

Related video

Процесс требует высокой точности и осторожности, поскольку даже незначительное нарушение может привести к агрессии со стороны насекомых. Об этом говорится на опубликованном видео в Reddit.

Ролик стал популярным на платформе — набрал более 25 тыс. просмотров. В видео показано, как специалисты по борьбе с вредителями осторожно подходят к гнезду, используя специальное оборудование и защитную одежду, чтобы избежать укусов.

Они применяют специальные инсектициды, которые позволяют уничтожить колонию без прямого контакта. Процесс требует высокой точности и осторожности, поскольку даже незначительное нарушение может привести к агрессии со стороны шершней.

Что говорят зоологи

На видео многие пользователи сети узнали этих насекомых и подозревают, что это как "убийственные азиатские шершни" (Vespa mandarinia). Эти шершни являются серьезной угрозой для пчелиных колоний, поскольку они могут уничтожить целый улей за несколько часов, отделяя головы пчел и забирая личинок для кормления своих потомков.

Ученые указывают, что их укусы также могут быть болезненными для людей и даже опасными для тех, кто имеет аллергию на яд. Портал Animalia указывает, что этот вид насекомых является обитателем умеренного и тропического поясов Восточной Азии.

"Они преимущественно живут в низкогорных и лесистых местностях, почти полностью избегают равнинных и высокогорных климатических зон. Азиатские гигантские шершни могут не только жалить, но и в определенных случаях распылять яд в глаза человека, что иногда приводит к долговременным повреждениям", — пишут зоологи.

Местные племена охотятся на гнезда шершней-убийц ради деликатеса

По словам специалистов, шершни чрезвычайно хищны и охотятся на средних и крупных насекомых, в частности пчел, ос, жуков, гусениц и богомолов, которые особенно нужны для кормления личинок матки и трутней. Хотя шершни способны наносить вред, их добыча иногда включает вредителей сельскохозяйственных культур, поэтому их иногда считают полезными.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, пользователи не сдерживали удивления и шока от увиденной работы дезинсекторов. Больше всего поддержки получили такие комментарии:

"Надеюсь, у них хорошие костюмы";

"Беда в том, что эти шершни убивают пчел, и это вредит всему";

"Наверное, самая опасная работа в мире";

"Воу, я даже в костюме бы не полез к ним вообще. Это очень крепко".

Ранее Фокус сообщал, что вторжение шершней-убийц в Европу организовала одна самка. Ученые считают, что массовое распространение азиатских шершней по Европе произошло благодаря путешествию одной особи.

Впоследствии стало известно, как огромные азиатские шершни-убийцы "захватили" остров. Местные власти бьют тревогу и просят жителей сообщать о каждом замеченном насекомом.