Дезінсектори проти шершнів-вбивць: мережа обговорює кадри роботи фахівців (відео)

Група фахівців зі знищення небезпечних комах показала кадри роботи проти знаменитих шершнів-убивць в одній з азійських країн. У мережі активно коментують побачене та говорять про найнебезпечнішу роботу у світі.

Процес вимагає високої точності та обережності, оскільки навіть незначне порушення може призвести до агресії з боку комах. Про це йдеться на опублікованому відео в Reddit.

Ролик став популярним на платформі — набрав понад 25 тис. переглядів. У відео показано, як фахівці з боротьби зі шкідниками обережно підходять до гнізда, використовуючи спеціальне обладнання та захисний одяг, щоб уникнути укусів.

Вони застосовують спеціальні інсектициди, які дозволяють знищити колонію без прямого контакту. Процес вимагає високої точності та обережності, оскільки навіть незначне порушення може призвести до агресії з боку шершнів.

Що говорять зоологи

На відео багато користувачів мережі впізнали цих комах і підозрюють, що це як "вбивчі азіатські шершні" (Vespa mandarinia). Ці шершні є серйозною загрозою для бджолиних колоній, оскільки вони можуть знищити цілий вулик за кілька годин, відокремлюючи голови бджіл і забираючи личинок для годування своїх нащадків.

Вчені вказують, що їхні укуси також можуть бути болісними для людей і навіть небезпечними для тих, хто має алергію на отруту. Портал Animalia вказує, що цей вид комах є мешканцем помірного і тропічного поясів Східної Азії.

"Вони переважно живуть у низькогірних та лісистих місцевостях, майже повністю уникають рівнинних та високогірних кліматичних зон. Азійські гігантські шершні можуть не лише жалити, а й у певних випадках розпилювати отруту в очі людини, що інколи призводить до довготривалих ушкоджень", — пишуть зоологи.

Місцеві племена полюють на гнізда шершнів-убивць заради делікатесу

За словами фахівців, шершні є надзвичайно хижими та полюють на середніх та великих комах, зокрема бджіл, ос, жуків, гусінь і богомолів, які особливо потрібні для годування личинок матки та трутнів. Хоча шершні здатні завдавати шкоди, їхня здобич інколи включає шкідників сільськогосподарських культур, тому їх іноді вважають корисними.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери не стримували подиву та шоку від побаченої роботи дезінсекторів. Найбільше підтримки отримали такі коментарі:

"Сподіваюся, у них добрі костюми";

"Біда в тім, що ці шершні вбивають бджіл, і це шкодить усьому";

"Певне, найнебезпечніша робота у світі";

"Воу, я навіть у костюмі б не поліз до них взагалі. Це дуже кріпово".

