Никто не учил: девушка показала, как ее щенок заворачивается в одеяло и засыпает (видео)

Крошечный щенок по кличке Муши покорил соцсети после того, как хозяева показали, как он самостоятельно укладывается спать, заворачиваясь в одеяло.

Related video

Ролик был опубликован в официальном аккаунте TikTok @mushimaltipoo. Пользователи в комментариях не сдерживали эмоций.

Муши — семимесячный щенок породы мальтипу (помесь мальтийской болонки и пуделя). Его хозяева 27-летние Кармен и Брайан из Калифорнии (США), отмечают, что он с первого дня обожает комфорт. Свое "логово" он нашел в клетке, которую семья наполнила мягкими пледами и игрушками.

На ролике, опубликованном 6 августа в официальном аккаунте TikTok @mushimaltipoo, видно, как щенок берет в зубы одеяло с динозаврами, перебирается на большую подушку и аккуратно натягивает покрывало на себя, словно настоящий человек. После этого он сворачивается клубочком и засыпает.

Запись быстро стала вирусной и собрала свыше 32 тысяч лайков. Пользователи в комментариях не сдерживали эмоций.

"Вот бы стать собакой, укутанной в одеяло", "Самая милая вещь, которую я видел", "Мне нужно, чтобы мой щенок научился этому", — писали они.

По словам Кармен, они никогда не учили Муши такому поведению, щенок научился этому сам. Эксперты Американского клуба собаководства (AKC) отмечают, что клетка может стать для питомца безопасным личным пространством, если наполнить ее одеялами и игрушками. При этом некоторым собакам требуется до полугода, чтобы привыкнуть к ней.

"Мы никогда не думали, что эти видео соберут такое большое сообщество. Очень приятно видеть поддержку и делиться историей Муши с другими любителями собак", — призналась Кармен.

Ранее Фокус сообщал, что девушка попыталась поговорить с котом на его языке. В TikTok стремительно набирает популярность забавное и трогательное видео, в котором женщина из США решила пообщаться со своим питомцем необычным способом.

Также стало известно, что кошка оказалась "за решеткой". Полицейские сняли отпечатки лап и сделали фото. В одном из городов Таиланда произошла забавная история, которая быстро разлетелась по соцсетям.