Ніхто не вчив: дівчина показала, як її цуценя загортається в ковдру і засинає (відео)

Крихітне цуценя на прізвисько Муші підкорило соцмережі після того, як господарі показали, як воно самостійно вкладається спати, загортаючись у ковдру.

Ролик був опублікований в офіційному акаунті TikTok @mushimaltipoo. Користувачі в коментарях не стримували емоцій.

Муші — семимісячне цуценя породи мальтипу (помісь мальтійської болонки та пуделя). Його господарі 27-річні Кармен і Браян із Каліфорнії (США), зазначають, що він із першого дня обожнює комфорт. Своє "лігво" він знайшов у клітці, яку родина наповнила м'якими пледами та іграшками.

На ролику, опублікованому 6 серпня в офіційному акаунті TikTok @mushimaltipoo, видно, як цуценя бере в зуби ковдру з динозаврами, перебирається на велику подушку й акуратно натягує покривало на себе, немов справжня людина. Після цього воно згортається клубочком і засинає.

Запис швидко став вірусним і зібрав понад 32 тисячі лайків. Користувачі в коментарях не стримували емоцій.

"От би стати собакою, закутаною в ковдру", "Наймиліша річ, яку я бачив", "Мені потрібно, щоб моє цуценя навчилося цього", — писали вони.

За словами Кармен, вони ніколи не вчили Муші такої поведінки, цуценя навчилося цього саме. Експерти Американського клубу собаківництва (AKC) зазначають, що клітка може стати для вихованця безпечним особистим простором, якщо наповнити її ковдрами та іграшками. При цьому деяким собакам потрібно до пів року, щоб звикнути до неї.

"Ми ніколи не думали, що ці відео зберуть таку велику спільноту. Дуже приємно бачити підтримку і ділитися історією Муші з іншими любителями собак", — зізналася Кармен.

