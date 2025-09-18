Турист заказал блюдо в Италии: реакция официанта растрогала всех (видео)

Видео с туристом из Бостона стало вирусной сенсацией после попытки американца заказать блюдо из сети Olive Garden во время отдыха в Италии. Его дочь зафиксировала момент на видео, которое собрало миллионы просмотров в TikTok.

Related video

26-летняя Гэбби Донахью опубликовала ролик с отцом Бобом, когда тот в ресторане во Флоренции показал официанту фото курицы пармиджана из американского Olive Garden. Турист был убежден, что именно в Италии найдет лучшую версию любимого блюда.

Однако курица пармиджана в классической итальянской кухне отсутствует. Официант, рассматривая изображение, удивленно признался: "Я не знаю, что это такое". Затем добавил: "С пастой? Это ужасно... хотя выглядит хорошо". Реакция вызвала смех у посетителей, а Боб пошутил: "Я тебе пришлю это по почте".

Ролик с отцом Бобом в итальянском ресторане

Дочь туриста объяснила, что ее отец привык заказывать курицу пармиджана в итальянских ресторанах США. В сети Olive Garden это блюдо описывают как жареные куриные грудки в панировке с сыром пармезан, томатным соусом и расплавленными сырами, которые подаются со спагетти. Именно поэтому мужчина был уверен, что найдет аутентичный вариант во Флоренции.

"Я думала, что это рассмешит нескольких бостонцев, но не представляла, что видео станет настолько вирусным", — сказала Донахью.

Пользователи соцсетей активно делились своими впечатлениями. Один из них написал: "Во время путешествия в Италию я понял, что курица Альфредо — это американское изобретение". Другой обратил внимание на официанта: "Он был ошеломлен, а для итальянцев это редкость". Некоторые шутили, что работник ресторана едва скрывал удивление, но быстро вспомнил о профессионализме.

Этот случай стал еще одним примером культурного недоразумения, когда американские туристы сталкиваются с различиями между адаптированной "итальянской" кухней в США и настоящими традиционными блюдами в Италии.

Как сообщал Фокус, туристы поделились перечнем худших блюд, которые они когда-либо ели во время путешествий.

Фокус также писал, что муж отказался готовить на кухне после того, что жена сделала с ней.