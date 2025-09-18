Турист замовив страву в Італії: реакція офіціанта зворушила всіх (відео)
Відео з туристом із Бостона стало вірусною сенсацією після спроби американця замовити страву з мережі Olive Garden під час відпочинку в Італії. Його донька зафіксувала момент на відео, яке зібрало мільйони переглядів у TikTok.
26-річна Геббі Донах’ю опублікувала ролик із батьком Бобом, коли той у ресторані у Флоренції показав офіціанту фото курки парміджана з американського Olive Garden. Турист був переконаний, що саме в Італії знайде найкращу версію улюбленої страви.
Однак курка парміджана у класичній італійській кухні відсутня. Офіціант, розглядаючи зображення, здивовано зізнався: "Я не знаю, що це таке". Потім додав: "З пастою? Це жахливо… хоча виглядає добре". Реакція викликала сміх у відвідувачів, а Боб пожартував: "Я тобі надішлю це поштою".
Донька туриста пояснила, що її батько звик замовляти курку парміджана в італійських ресторанах США. У мережі Olive Garden цю страву описують як смажені курячі грудки в паніруванні з сиром пармезан, томатним соусом і розплавленими сирами, які подаються зі спагеті. Саме тому чоловік був упевнений, що знайде автентичний варіант у Флоренції.
"Я думала, що це розсмішить кількох бостонців, але не уявляла, що відео стане настільки вірусним", – сказала Донах’ю.
Користувачі соцмереж активно ділилися своїми враженнями. Один з них написав: "Під час подорожі до Італії я зрозумів, що курка Альфредо — це американський винахід". Інший звернув увагу на офіціанта: "Він був приголомшений, а для італійців це рідкість". Дехто жартував, що працівник ресторану ледь приховував подив, але швидко згадав про професійність.
Цей випадок став ще одним прикладом культурного непорозуміння, коли американські туристи стикаються з відмінностями між адаптованою "італійською" кухнею у США та справжніми традиційними стравами в Італії.
