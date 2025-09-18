Женщина купила сыну ценный подарок: полученная посылка ее разозлила (видео)

Британка Эмма Хаттон потратила внушительную сумму на покупку футбольного мяча для десятилетнего сына. Но полученный "презент" шокировал женщину увиденным — там была сделана явная ошибка в имени кумира малого.

Related video

Мама из Шеффилда была настолько разочарована, что бросила мяч своей семейной собаке, чтобы "уничтожить" его, говорится в ролике мамы в TikTok.

Ролик британки стал популярным — набрал 127 тыс. просмотров и почти 400 комментариев. Женщина говорит, что она нашла мяч в спонсируемой рекламе во время просмотра онлайн-маркетплейса и показала фото того, как мяч должен был выглядеть, и сравнила его с тем, что получила на самом деле.

Госпожа Хаттон говорит, что потратила 24 фунта (1349 грн) на футбольный мяч с надписью "Ronaldo" для десятилетнего сына на его день рождения в начале этого года, ведь он "обожает" футболиста. В комментарии The Mirror она заявила, что была "расстроена", потому что знала, как сильно ее сын хотел бы иметь настоящий мяч с Роналдо.

Но, к счастью, она смогла найти в ситуации юмор и теперь называет Криштиану Роналдо "Ponaldo", когда сын о нем говорит.

"Потом я подумала, что все же хочу возврата денег. Надеюсь, этот маркетплейс не потребует возврата, потому что мяч уже был уничтожен собакой. К счастью, я отправила фото в службу Temu для возврата средств, и они вернули деньги сразу, без необходимости возвращать товар", — рассказала британка.

Впоследствии она сообщила сыну, когда он вернулся из школы, что заказала ему потенциальный подарок на день рождения, но он получился не совсем таким, как ожидалось. Она показала ему черно-белый мяч с надписью "Ponaldo", и он "нашел это очень смешным".

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику женщины ряд пользователей поддержали женщину. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Мне жаль, но это просто смешно";

"Ой, мне это действительно повеселило;

"Извините, я просто чуть не лопнул от смеха;

"Ой, а я всегда получал там хорошие товары в этом маркетплейсе".

Ранее Фокус рассказывал, что известный ведущий перепутал озабоченную женщину с бездомной. Курьезный случай произошел в Манчестере и быстро приобрел популярность в соцсетях.

Впоследствии стало известно, как ошибка помогла женщине выиграть в лотерею. Впоследствии она раскрыла секрет своего успеха — все произошло из-за обычной невнимательности при покупке билетов.