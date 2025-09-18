Жінка купила сину цінний подарунок: отримана посилка її розлютила (відео)

Британка Емма Гаттон витратила значну суму на купівлю футбольного м'яча для десятирічного сина. Але отриманий "презент" шокував жінку побаченим — там була зроблена явна помилка в імені кумира малого.

Мама з Шеффілда була настільки розчарована, що кинула м’яч своєму сімейному собаці, щоб "знищити" його, йдеться в ролику мами в TikTok.

Ролик британки став популярним — набрало 127 тис. переглядів і майже 400 коментарів. Жінка говорить, що вона знайшла м'яч у спонсорованій рекламі під час перегляду онлайн-маркетплейсу та показала фото того, як м’яч мав виглядати, і порівняла його з тим, що отримала насправді.

Пані Гаттон каже, що витратила 24 фунти (1349 грн) на футбольний м’яч із написом "Ronaldo" для десятирічного сина на його день народження на початку цього року, адже він "обожнює" футболіста. У коментарі The Mirror вона заявила, що була "засмучена", бо знала, як сильно її син хотів би мати справжній м’яч із Роналдо.

Але, на щастя, вона змогла знайти у ситуації гумор і тепер називає Кріштіану Роналдо "Ponaldo", коли син про нього говорить.

"Потім я подумала, що все ж хочу повернення грошей. Сподіваюся, цей маркетплейс не вимагатиме повернення, бо м’яч уже був знищений собакою. На щастя, я надіслала фото до служби Temu для повернення коштів, і вони повернули гроші одразу, без необхідності повертати товар", — розповіла британка.

Згодом вона повідомила сину, коли він повернувся зі школи, що замовила йому потенційний подарунок на день народження, але він вийшов не зовсім таким, як очікувалось. Вона показала йому чорно-білий м’яч із написом "Ponaldo", і він "знайшов це дуже смішним".

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика жінки низка користувачів підтримали жінку. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Мені шкода, але це просто смішно";

"Ой, мені це справді повеселило;

"Вибачте, я просто ледве не луснув від сміху;

"Ой, а я завжди отримував там хороші товари в цьому маркетплейсі".

