"Человек-часы": турист заметил необычный хронометр в известном аэропорту (видео)

Индиец С.К.Али оказался в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме и заметил необычную инсталляцию — Human Watch ("Человек-часы"). Видео с необычным хронометром вызвало интерес среди пользователей сети.

Сам мужчина говорит, что был поражен увиденным артобъектом и наблюдал за ним, выложив соответствующее видео в Instagram.

Ролик индуса стал популярным — набрал более 1,2 миллиона просмотров. Господин Али стоял в аэропорту Амстердама и показывая огромные часы, которые казались анимированными.

На часах изображался человек, который будто рисует и стирает стрелки, показывая время. Индиец зафиксировал момент, когда мужчина нарисовал 6:10, а затем обновил время на 6:11, демонстрируя уникальный механизм часов.

"В аэропорту Амстердама Схипхол огромные прозрачные часы восхищают путешественников своим уникальным дизайном. Вместо механических стрелок человек внутри часов будто рисует и стирает стрелки каждую минуту, создавая иллюзию реального времени. Этот "Human Watch" сочетает искусство и хронометраж, превращая простые часы в увлекательную достопримечательность аэропорта", — подписал свое видео мужчина.

Издание NDTV указывает, что артинсталляция в аэропорту Амстердама была создана нидерландским художником Маартеном Баасом. С внешней стороны кажется, что человек в синем комбинезоне физически рисует и стирает стрелки с помощью красочного валика.

На самом деле это иллюзия замысла художника. Эти часы демонстрируют 12-часовую видеозапись художника, которая постоянно повторяется, чтобы всегда показывать правильное время.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению господина Али, пользователи выражали волну восторга, юмора и восхищения онлайн. Многие похвалили креативность, назвав инсталляцию "обязательной для просмотра" всем, кто транзитом проходит через Амстердам.

Больше всего предпочтений получили следующие реплики:

"Хорошая инновация, но уже устаешь смотреть на его труд ежеминутно";

"Это не настоящий человек внутри часов. То, что вы видите, — это артинсталляция в аэропорту Амстердама Схипхол, созданная нидерландским художником Маартеном Баасом";

"Эта анимация захватывает, но раздражает, когда хочешь быстро посмотреть время и надо ждать почти минуту, пока человек нарисует стрелки".

"Интересная инсталляция, которая показывает цену времени в целом. Классно".

