"Людина-годинник": турист помітив незвичний хронометр у відомому аеропорті (відео)

Індієць С.К.Алі опинився в аеропорті "Схіпгол" в Амстердамі та помітив незвичну інсталяцію — Human Watch ("Людина-годинник"). Відео з незвичним хронометром викликало інтерес серед користувачів мережі.

Сам чоловік говорить, що був враженим побаченим артоб'єктом і спостерігав за ним, виклавши відповідне відео в Instagram.

Ролик індуса став популярним — набрав понад 1,2 мільйона переглядів. Пан Алі стояв в аеропорту Амстердама й показуючи величезний годинник, який здавався анімованим.

На годиннику зображався чоловік, який ніби малює та стирає стрілки, показуючи час. Індієць зафіксував момент, коли чоловік намалював 6:10, а потім оновив час на 6:11, демонструючи унікальний механізм годинника.

"В аеропорту Амстердама Схіпгол величезний прозорий годинник захоплює мандрівників своїм унікальним дизайном. Замість механічних стрілок чоловік всередині годинника ніби малює та стирає стрілки кожну хвилину, створюючи ілюзію реального часу. Цей "Human Watch" поєднує мистецтво та хронометраж, перетворюючи простий годинник на захопливу пам’ятку аеропорту", — підписав своє відео чоловік.

Видання NDTV вказує, що артінсталяція в аеропорті Амстердама була створена нідерландським художником Маартеном Баасом. З зовнішнього боку здається, що чоловік у синьому комбінезоні фізично малює та стирає стрілки за допомогою фарбового валика.

Насправді це ілюзія задуму митця. Цей годинник демонструє 12-годинне відеозаписування художника, яке постійно повторюється, щоб завжди показувати правильний час.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису пана Алі, юзери висловлювали хвилю захоплення, гумору та захоплення онлайн. Багато хто похвалив креативність, назвавши інсталяцію "обов’язковою для перегляду" всім, хто транзитом проходить через Амстердам.

Найбільше вподобань отримали такі репліки:

"Гарна інновація, але вже втомлюєшся дивитися на його працю щохвилини";

"Це не справжня людина всередині годинника. Те, що ви бачите, – це артінсталяція в аеропорту Амстердама Схіпгол, створена нідерландським художником Маартеном Баасом";

"Ця анімація захоплює, але дратує, коли хочеш швидко подивитися час і треба чекати майже хвилину, поки людина намалює стрілки".

"Цікава інсталяція, яка показує ціну часу загалом. Класно".

