Родители наблюдали: ребенок попал в больницу после 14 часов выполнения уроков (фото)

В Китае 11-летний Лянлян оказался в больнице после того, как провел за уроками 14 часов подряд. Медики пояснили, что причиной ухудшения здоровья стала чрезмерная нагрузка и эмоциональный стресс.

Related video

История мальчика вновь обострила дискуссию о давлении на детей в китайской системе образования. Об этом пишет Oddity Central.

В Чанше (Китай) 11-летний школьник по имени Лянлян оказался в больнице после того, как провел за выполнением домашних заданий 14 часов подряд без перерыва. Родители весь день наблюдали за процессом, начиная с 8 утра и заканчивая 10 вечера. К 23 часам состояние ребенка резко ухудшилось. У мальчика появились учащенное дыхание, головокружение, головные боли и онемение конечностей.

Испуганные родители доставили сына в Центральную больницу Чанши, где врачи диагностировали у него респираторные проблемы, вызванные гипервентиляцией. Медики пояснили, что причиной стала чрезмерная нагрузка и эмоциональный стресс, вызванный постоянным давлением со стороны семьи. Лянляну надели дыхательную маску и дали рекомендации по контролю дыхания.

По данным больницы, только в августе в отделение неотложной помощи поступило более 30 детей с похожими симптомами Фото: Weibo

Врачи отмечают, что подобные состояния проявляются чувством стеснения в груди, затрудненным дыханием, головокружением и онемением конечностей. В тяжелых случаях возможны мышечные спазмы и судороги, представляющие угрозу для жизни без своевременной помощи.

По данным больницы, только в августе в отделение неотложной помощи поступило более 30 детей с похожими симптомами, что в десять раз превышает показатели предыдущих месяцев. Основными причинами стали чрезмерная учебная нагрузка, подготовка к экзаменам и длительное использование гаджетов.

История Лянляна вновь обострила дискуссию о давлении на детей в китайской системе образования. Экзамены, такие как национальный тест гаокао, играют решающую роль в будущем молодежи и создают колоссальное психологическое напряжение. Эксперты предупреждают: стремление к академическим успехам не должно подрывать здоровье детей.

Ранее Фокус сообщал, что женщина родила самого большого ребенка в истории больницы. 40-летняя Даниэлла Хайнс из Флориды (США) получила настоящий сюрприз, когда 3 сентября в медицинском учреждении Святого Иосифа-Саут родила сына весом 13 фунтов 15 унций (около 6,3 кг). Мальчика назвали Аннаном.

Также стало известно, что мальчик ушел из дома на 30 км, чтобы найти свою мать после ссоры родителей. Зная, что женщина обычно отправляется к родственникам, он решил найти ее самостоятельно.