Батьки спостерігали: дитина потрапила до лікарні після 14 годин виконання уроків (фото)

У Китаї 11-річний Лянлян опинився в лікарні після того, як провів за уроками 14 годин поспіль. Медики пояснили, що причиною погіршення здоров'я стало надмірне навантаження та емоційний стрес.

Історія хлопчика знову загострила дискусію про тиск на дітей у китайській системі освіти. Про це пише Oddity Central.

У Чанші (Китай) 11-річний школяр на ім'я Лянлян опинився в лікарні після того, як провів за виконанням домашніх завдань 14 годин поспіль без перерви. Батьки весь день спостерігали за процесом, починаючи з 8 ранку і закінчуючи 10 вечора. До 23-ї години стан дитини різко погіршився. У хлопчика з'явилися прискорене дихання, запаморочення, головний біль і оніміння кінцівок.

Перелякані батьки доправили сина до Центральної лікарні Чанші, де лікарі діагностували в нього респіраторні проблеми, спричинені гіпервентиляцією. Медики пояснили, що причиною стало надмірне навантаження та емоційний стрес, спричинений постійним тиском з боку сім'ї. Лянляну одягли дихальну маску і дали рекомендації щодо контролю дихання.

Лікарі зазначають, що подібні стани проявляються відчуттям стиснення в грудях, утрудненим диханням, запамороченням і онімінням кінцівок. У важких випадках можливі м'язові спазми і судоми, що становлять загрозу для життя без своєчасної допомоги.

За даними лікарні, тільки в серпні до відділення невідкладної допомоги надійшло понад 30 дітей зі схожими симптомами, що вдесятеро перевищує показники попередніх місяців. Основними причинами стали надмірне навчальне навантаження, підготовка до іспитів і тривале використання гаджетів.

Історія Лянляна знову загострила дискусію про тиск на дітей у китайській системі освіти. Іспити, такі як національний тест гаокао, відіграють вирішальну роль у майбутньому молоді та створюють колосальне психологічне напруження. Експерти попереджають: прагнення до академічних успіхів не повинно підривати здоров'я дітей.

