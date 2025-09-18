Бывшая разрушила жизнь мужа: 10 лет спустя ее настигла карма за содеянное (фото)

44-летний британец узнал, что его бывшую настигла карма за все эти годы. Когда она ушла к другому мужчине, то в течение этого времени поливала грязью героя истории, пока сама не почувствовала на себе последствия.

Теперь женщина проходит через тяжелый развод и начала писать автору поста с просьбой о помощи, говорится в сообщении мужчины в Reddit.

История британца стала популярной на платформе — набрала более 2 тыс. реакций и сотни комментариев. Герой истории говорит, что ее муж давно ей изменял и недавно сказал, что переезжает.

"Это очень похоже на то, что она сделала мне 10 лет назад. Она пришла ко мне, потому что "ты знаешь, как это — и ты справился", — пишет британец.

Однако самой интересной деталью был тот факт, что все эти десять лет она поливала грязью его имя. Однако теперь она начала понимать, что натворила раньше, отмечает мужчина.

Женщина наконец поняла, какую ошибку натворила Фото: freepik

"Несколько недель назад она даже не делала гадких замечаний детям обо мне (а они сейчас оба учатся в колледже), возможно, я бы и помог. Честно говоря, мне безразлично, что ей больно, хотя маленькая частичка меня хочет подать детям хороший пример", — признается британец.

Мужчина указывает, что виделся с ней несколько раз, и она "выглядит ужасно, ей действительно трудно". Однако в то же время автор поста говорит, что когда они расставались, то у него "не было никого, кто бы поддержал".

"Тогда она всем объясняла, что избавилась от самой большой ошибки в своей жизни". Думаю, она сейчас просто в состоянии шока и очень подавлена, но не верю, что может себе навредить. Уже две недели я прошу ее не беспокоить меня, если это не касается непосредственно детей (а после развода наши разговоры и так минимальны)", — резюмирует британец и спрашивает мнения сети, правильно ли он поступил.

Что говорят пользователи

В комментариях к популярному сообщению, пользователи стали на сторону мужчины и добавили, что она получила по заслугам за сказанное и сделанное. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Ты ей ничего не должен. Единственная причина вмешаться — если ты считал бы, что дети в опасности или заброшены. Тогда, конечно, надо действовать. Но даже в таком случае твоя ответственность — перед детьми, а не перед ней";

"Какое же это бесстыдство — просить эмоциональной поддержки у того, кого сама десятилетиями поливала грязью, когда бумеранг последствий вернулся";

"Какая наглая просьба! Уверен, твои дети это поймут. У нее есть другие люди, на которых она может опереться — какая лицемерка";

"Было бы гораздо уместнее, чтобы она плакала и жаловалась друзьям или семье. Ты не обязан подставлять плечо или влезать в ее отношения. Пусть это и будет примером для детей — держаться в стороне от чужой драмы";

"Просто скажи ей, что ее нынешний муж убегает от "самой большой ошибки в своей жизни". И положи трубку".

