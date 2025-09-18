Колишня зруйнувала життя чоловіка: 10 років потому її наздогнала карма за вчинене (фото)

44-річний британець дізнався, що його колишню наздогнала карма за всі ці роки. Коли вона пішла до іншого чоловіка, то впродовж цього часу поливала брудом героя історії, допоки сама не відчула на собі наслідки.

Тепер жінка проходить через важке розлучення і почала писати автору посту з проханням про допомогу, йдеться в повідомленні чоловіка в Reddit.

Історія британця стала популярною на платформі — набрала понад 2 тис. реакцій та сотні коментарів. Герой історії каже, що її чоловік давно їй зраджував і нещодавно сказав, що переїжджає.

"Це дуже схоже на те, що вона зробила мені 10 років тому. Вона прийшла до мене, бо "ти знаєш, як це — і ти впорався", — пише британець.

Однак найцікавішою деталлю був той факт, що всі ці десять років вона поливала брудом його ім'я. Однак тепер вона почала розуміти, що накоїла раніше, відзначає чоловіка.

Жінка нарешті зрозуміла, якої помилки накоїла Фото: freepik

"Кілька тижнів тому вона навіть не робила гидких зауважень дітям про мене (а вони зараз обидва навчаються в коледжі), можливо, я б і допоміг. Чесно кажучи, мені байдуже, що їй боляче, хоча маленька частинка мене хоче подати дітям хороший приклад", — зізнається британець.

Чоловік вказує, що бачився з нею кілька разів, і вона "виглядає жахливо, їй справді важко". Однак водночас автор посту каже, що коли вони розлучалися, то в нього "не було нікого, хто б підтримав".

"Тоді вона всім пояснювала, що "позбулася найбільшої помилки у своєму житті". Думаю, вона зараз просто у стані шоку й дуже пригнічена, але не вірю, що може собі зашкодити. Вже два тижні я прошу її не турбувати мене, якщо це не стосується безпосередньо дітей (а після розлучення наші розмови й так мінімальні)", — резюмує британець та питає думки мережі, чи правильно він учинив.

Що кажуть користувачі

У коментарях до популярного допису, юзери стали на бік чоловіка і додали, що вона отримала по заслугам за сказане та зроблене. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Ти їй нічого не винен. Єдина причина втрутитися – якщо ти вважав би, що діти в небезпеці або занедбані. Тоді, звісно, треба діяти. Але навіть у такому випадку твоя відповідальність — перед дітьми, а не перед нею";

"Яка ж це безсоромність — просити емоційної підтримки в того, кого сама десятиліттями поливала брудом, коли бумеранг наслідків повернувся";

"Яке нахабне прохання! Упевнений, твої діти це зрозуміють. У неї є інші люди, на яких вона може спертися — яка лицемірка";

"Було б набагато доречніше, аби вона плакала й скаржилася друзям чи родині. Ти не зобов’язаний підставляти плече чи влізати в її стосунки. Хай це й буде прикладом для дітей — триматися осторонь чужої драми";

"Просто скажи їй, що її теперішній чоловік тікає від "найбільшої помилки у своєму житті". І поклади слухавку".

