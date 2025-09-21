Собака отважно бросилась на защиту ребенка и стала звездой сети (видео)

В одном городке США произошло необычное происшествие, когда малыш вместе с собакой вышли гулять на улицу. Однако с другого конца улицы в сторону ребенка побежал пес, но лохматый защитник бросился на перехват нападающего.

Related video

Впоследствии защитнику удалось отогнать черную собаку, а на помощь поспешили мама мальчика и владелец нападающего, как это заметно на обнародованном видео в Reddit.

Ролик с героическим поступком собаки стал вирусным — набрал более 57 тыс. реакций на платформе. На кадрах заметно, что малыш вместе с собакой бегут на прогулку к канаве, где мальчик играет с четвероногим.

Через мгновение ситуация резко меняется — из соседнего двора через дорогу на малыша начал бежать чужой черный пес. От страха малыш пытался убежать от нападения, но на перехват выскочил защитник малыша.

Собака аккуратно столкнула парня к земле, а сама начала активно вытеснять нападающего от канавы. На помощь малышу прибежала мать, которая взяла ребенка на руки, а собака тем временем наблюдала и не подпускала агрессора к семье.

Интересным моментом оказался тот факт, что владелец черного пса изначально пытался перехватить своего подопечного. В то же время после отражения нападения владельцу удалось укротить своенравного четвероногого за этот поступок.

На данный момент известно, что эти кадры были сняты в одном из малых городков США в штате Техас. Точная дата видеосъемки, а также подробности инцидента, не сообщаются.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, пользователи массово отметили героизм собаки и раскритиковали владельца собаки-нападающего. Больше всего поддержки получили такие комментарии:

"Тот идиот даже собаку не смог удержать. А если бы ребенок пострадал?";

"Собака просто великолепна: бросилась на черного пса нисколько не колеблясь";

"Второй день рождения малыша";

"Эй, народ! Учитесь держали собак под контролем. Потому что это уже несмешно, кто-то таки пострадает";

"Поэтому владельцу надо по голове надавать за такое. А герою истории явно будет вкусный обед за вознаграждение и любовь семьи".

Ранее Фокус сообщал, как трехлетнего мальчика из Винницкой области спасла собака. Остапа искали всю ночь, но выяснилось, что все это время он был не один.

Впоследствии стало известно, что собака из приюта спасла мужчину от приступа эпилепсии. 3-летняя метиска лабрадора и питбуля по кличке Сиенна предупредила человека о приступе, чем помогла ему избежать неприятных последствий.