Собака відважно кинувся на захист дитини і став зіркою мережі (відео)

В одному містечку США сталася незвична подія, коли малюк разом з собакою вийшли гуляти на вулицю. Однак з другого кінця вулиці в сторону дитини побіг пес, але кудлатий захисник кинувся на перехоплення нападника.

Згодом захиснику вдалося відігнати чорного собаку, а на поміч поспіли мама хлопчику та власник нападника, як це помітно на оприлюдненому відео в Reddit.

Ролик з героїчним вчинком собаки став вірусним — набрав понад 57 тис. реакцій на платформі. На кадрах помітно, що малюк разом з собакою біжать на прогулянку до канави, де хлопчик грається з чотирилапим.

За мить ситуація різко змінюється — з сусіднього двору через дорогу на малюка почав бігти чужий чорний пес. Від страху малюк намагався утекти від нападу, але на перехоплення вискочив захисник малюка.

Собака акуратно зіштовхнула хлопця до землі, а сама почала активно витісняти нападника від канави. На допомогу малюка прибігла мати, яка взяла дитину на руки, а собака тим часом спостерігав і не підпускав агресора до сім'ї.

Цікавим моментом виявився той факт, що власник чорного пса від самого початку намагався перехопити свого підопічного. Водночас після відбиття нападу власнику вдалося приборкати норовливого чотирилапого за цей вчинок.

Наразі відомо, що ці кадри були зняті в одному з малих містечок США в штаті Техас. Точна дата відеозйомки, а також подробиці інциденту, не повідомляються.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери масово відзначили героїзм собаки та розкритикували власника собаки-нападника. Найбільше підтримки отримали такі коментарі:

"Той йолоп навіть собаку не зміг втримати. А якби дитина постраждала?";

"Собака просто пречудова: кинулася на чорного пса анітрохи не вагаючись";

"Другий день народження малого";

"Агов, народ! Вчіться тримали собак під контролем. Бо це вже несмішно, хтось таки постраждає";

"Тому власнику треба по голові надавати за таке. А герою історії явно буде смачний обід за винагороду та любов родини".

