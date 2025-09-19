Соседка украла посылку женщины и не возвращает ее владелице: причина поступка удивляет

Одна жительница США рассказала, что соседка на самом деле украла одну из ее посылок и отказывается ее отдать. Героиня истории говорит, что в доставке было платье на собеседование, но воровка отказалась возвращать ее вещь.

Американка объяснила, что соседка на самом деле живет на соседней улице, но из-за путаницы с доставкой ее пакет доставили в дом той женщины, говорится в заметке в Reddit.

История героини истории стала популярной — набрала более тысячи реакций и комментариев вместе. Героиня истории говорит, что купила платье, чтобы надеть на собеседование, и она приобрела его во время распродажи, а это был последний ее размер — что означало, что она была ошеломлена реакцией своей соседки.

"Я думала, что это будет простой разговор: "Эй! Думаю, мою посылку доставили сюда случайно. Она у вас?" Но женщина сказала: "Да, я ее получила, поэтому я позвонила в компанию, и они сказали мне оставить платье, а вам пришлют новое". И я сказала: "Ну, я знаю, что это было последнее в наличии моего размера, это был уцененный товар, и мне нужно его для собеседования через несколько дней. Можете ли вы просто отдать мне пакет?", — рассказала американка.

Женщина говорит, что соседка продолжила говорить ей 'нет', потому что она уже отдала платье подруге. Автор поста попросила ее, чтобы она позвонила подруге и попросила ее вернуть. Но подруга "вне города целую неделю".

Соседка не возвращает посылку владелице Фото: Pixels

Американка дала своей соседке неделю, чтобы вернуть платье, и когда она ничего не услышала, решила привлечь полицию. Там ей сказали, что поскольку это было доставлено UPS (United Parcel Service), а не USPS (United States Postal Service), ее соседка не совершила "федерального преступления".

Однако героиня истории все еще считает, что ее соседка совершила кражу почты, и хочет продолжить добиваться наказания.

"На этом этапе это уже больше о принципе, и меня бесит, что она открыла мою почту, чтобы решить, стоит ли то, что внутри, "стоит того, чтобы оставить", вместо того, чтобы дождаться, когда законный владелец придет искать это или связаться с UPS по этому поводу", — резюмировала женщина.

Реакция соцсетей

Комментаторы в заметке призвали женщину связаться с UPS, поскольку они могут забрать пакет от ее имени и повторно доставить его по правильному адресу. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"У меня такое случалось дважды, и я обращался в почтовую службу, которая забирала посылку у человека и повторно доставляла ее";

"Наглость. Некоторые люди — дикие. Я бы позволил полиции наведаться, но твоего платья это не вернет";

"Это реально дико. Даже представить не хочется, что можно украсть чужое";

"Я рекомендую отомстить за такую выходку. Потому что наверняка эта женщина не вернет вашего имущества".

