Сусідка вкрала посилку жінки та не повертає її власниці: причина вчинку дивує

Одна мешканка США розповіла, що сусідка насправді вкрала одну з її посилок і відмовляється її віддати. Героїня історії каже, що в доставці була сукня на співбесіду, але крадійка відмовилася повертати її річ.

Американка пояснила, що сусідка насправді живе на сусідній вулиці, але через плутанину з доставкою її пакунок доставили до дому тієї жінки, йдеться в дописі в Reddit.

Історія героїні історії стала популярною — набрала понад тисячу реакцій і коментарів разом. Героїня історії каже, що купила сукню, щоби одягнути на співбесіду, і вона придбала її під час розпродажу, а це була остання її розмір — що означало, що вона була приголомшена реакцією своєї сусідки.

"Я думала, що це буде проста розмова: "Гей! Думаю, мою посилку доставили сюди випадково. Вона у вас?" Але жінка сказала: "Так, я її отримала, тому я зателефонувала в компанію, і вони сказали мені залишити сукню, а вам надішлють нову". І я сказала: "Ну, я знаю, що це була остання в наявності мого розміру, це був уцінений товар, і мені потрібно її для співбесіди через кілька днів. Чи можете ви просто віддати мені пакунок?", — розповіла американка.

Жінка говорить, що сусідка продовжила говорити їй ‘ні’, бо вона вже віддала сукню подрузі. Авторка посту попросила її, щоб вона зателефонувала подрузі й попросила її повернути. Але подруга "поза містом цілий тиждень".

Сусідка не повертає посилку власниці Фото: Pixels

Американка дала своїй сусідці тиждень, щоб повернути сукню, і коли вона нічого не почула, вирішила залучити поліцію. Там їй сказали, що оскільки це було доставлено UPS (United Parcel Service), а не USPS (United States Postal Service), її сусідка не вчинила "федерального злочину".

Однак героїня історії все ще вважає, що її сусідка вчинила крадіжку пошти, і хоче продовжити домагатися покарання.

"На цьому етапі це вже більше про принцип, і мене бісить, що вона відкрила мою пошту, щоб вирішити, чи те, що всередині, "варте того, щоб залишити", замість того, щоб дочекатися, коли законний власник прийде шукати це або зв’язатися з UPS з цього приводу", — резюмувала жінка.

Реакція соцмереж

Коментатори в дописі закликали жінку зв’язатися з UPS, оскільки вони можуть забрати пакунок від її імені та повторно доставити його за правильною адресою. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"У мене таке траплялося двічі, і я звертався до поштової служби, яка забирала посилку у людини й повторно доставляла її";

"Нахабство. Деякі люди — дикі. Я б дозволив поліції навідатися, але твоєї сукні це не поверне";

"Це реально дико. Навіть уявити не хочеться, що можна вкрасти чуже";

"Я рекомендую помститися за таку витівку. Бо певне ця жіночка не поверне вашого майна".

