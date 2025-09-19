Мужчина вернул кота обратно в приют из-за одной детали: в сети возмущены (фото)

В приют для животных в Вашингтоне (США) вернули котика Ариуса якобы из-за проблем с туалетом. Но ветеринары смогли установить правду, которая поразила их и пользователей сети.

Работники приюта Adams County Pet Rescue обнаружили, что бывший хозяин Ариуса скрыл важный факт в уходе за котиком, говорится в сообщении организации в Facebook.

История началась три года назад, когда мужчина взял под опеку пушистого. Но буквально недавно он вернул животное обратно, объяснив это тем, что кот справляет нужду мимо лотка.

Когда животное привезли, в приюте заметили, что он был очень обеспокоен и даже укусил сотрудника во время приема. Когда работники приюта позвонили бывшему владельцу, чтобы узнать больше о поведении кота, тогда и открылась правда о его "туалетных" привычках.

"Во время разговора мы выяснили, что его хозяин чистил лоток только раз в неделю, а иногда и раз в две. Затем решил, что и это слишком много работы, поэтому перешел на уборку лотка раз в месяц", — пишут представители Adams County Pet Rescue.

Узнав о такой редкой уборке, работники приюта теперь лучше поняли поведение Ариуса. К тому же его вес составляет около 6,8 кг, а клетки и лотки оказались слишком маленькими, что еще больше усиливало стресс животного

"Надеемся, что Ариус скоро успокоится, чтобы мы могли выпустить его в кошачью комнату и, возможно, даже познакомить с другим котом. Он доступен для усыновления, но ему нужен опытный и терпеливый человек, который хорошо разбирается в котах", — указывают представители приюта.

В то же время производитель наполнителей World's Best Cat Litter пишет, что частота уборки зависит от количества кошек, типа наполнителя и привычек животного, но общее правило — чистить лоток ежедневно.

"Нерегулярная уборка приводит к стойкому запаху. Коты могут пытаться терпеть, что вызывает проблемы со здоровьем, или начинают ходить мимо лотка, чтобы привлечь внимание. Если кот недоволен лотком, хозяева, вероятно, услышат больше его мяуканья", — указывают производители.

Реакция соцсетей

Расстроенные пользователи бросились в комментарии, чтобы защитить бедного Ариуса. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Его мордочка рассказывает историю его грусти".

"Бедное животное. Коты очень разборчивы в отношении лотков и чувствительны к общей атмосфере в доме. Он замечательный";

"Надеюсь, найдется правильный человек для Ариуса";

"Убрать лоток коту — это несколько минут. Ну вот вы будете идти в туалет, где грязно? Вот и кот так же";

"Кот — это ответственность, а не игрушка. Здесь нужно внимание, терпение и понимание".

