Чоловік повернув кота назад до притулку через одну деталь: в мережі обурені (фото)

У притулок для тварин у Вашингтоні (США) повернули котика Аріуса нібито через проблеми з туалетом. Але ветеринари змогли встановити правду, яка вразила їх та користувачів мережі.

Працівники притулку Adams County Pet Rescue виявили, що колишній господар Аріуса приховав важливий факт у догляді за котиком, йдеться в дописі організації в Facebook.

Історія почалася три роки тому, коли чоловік узяв під опіку пухнастого. Але буквально нещодавно він повернув тварину назад, пояснивши це тим, що кіт справляє нужду повз лоток.

Коли тварину привезли, у притулку помітили, що він був дуже стурбований і навіть вкусив співробітника під час прийому. Коли працівники притулку зателефонували колишньому власнику, щоб дізнатися більше про поведінку кота, тоді й відкрилася правда про його "туалетні" звички.

Допис притулку про котика Аріуса Фото: Скриншот

"Під час розмови ми з’ясували, що його господар чистив лоток лише раз на тиждень, а інколи й раз на два. Потім вирішив, що й це забагато роботи, тож перейшов на прибирання лотка раз на місяць", — пишуть представники Adams County Pet Rescue.

Дізнавшись про таке рідке прибирання, працівники притулку тепер краще зрозуміли поведінку Аріуса. До того ж його вага становить близько 6,8 кг, а клітки й лотки виявилися надто маленькими, що ще більше посилювало стрес тварини

"Сподіваємося, що Аріус скоро заспокоїться, щоб ми могли випустити його в котячу кімнату й, можливо, навіть познайомити з іншим котом. Він доступний для всиновлення, але йому потрібна досвідчена й терпляча людина, яка добре розуміється на котах", — вказують представники притулку.

Водночас виробник наповнювачів World's Best Cat Litter пише, що частота прибирання залежить від кількості котів, типу наповнювача та звичок тварини, але загальне правило — чистити лоток щодня.

Лоток для кота Фото: Getty Images

"Нерегулярне прибирання призводить до стійкого запаху. Коти можуть намагатися терпіти, що викликає проблеми зі здоров’ям, або починають ходити повз лоток, щоб привернути увагу. Якщо кіт незадоволений лотком, господарі, ймовірно, почують більше його нявкання", — вказують виробники.

Реакція соцмереж

Засмучені користувачі кинулися в коментарі, щоб захистити бідолашного Аріуса. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Його мордочка розповідає історію його смутку".

"Бідна тварина. Коти дуже перебірливі щодо лотків і чутливі до загальної атмосфери в домі. Він чудовий";

"Сподіваюся, знайдеться правильна людина для Аріуса";

"Прибрати лоток котові — це кілька хвилин. Ну от ви будете йти в туалет, де брудно? От і кіт так само";

"Кіт — це відповідальність, а не іграшка. Тут треба увага, терпіння та порозуміння".

