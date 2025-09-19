Хотели назвать сына "Brfxxccxxmnp…", но закон их остановил: родители получили крупный штраф

В Швеции родителям запретили назвать сына "Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116". После этого они предложили сократить имя до одной буквы — "А", но и этот вариант был отвергнут.

Related video

Суд оштрафовал родителей на 5000 шведских крон (примерно 22 тысячи гривен). Об этом рассказал пользователь с ником free-humanity на популярном форуме Reddit.

Выбор имени для ребенка — ответственное решение, ведь оно остается с человеком на всю жизнь. В Швеции государство особенно строго относится к этому вопросу: здесь действует закон об именах, который обязывает родителей регистрировать имя ребенка в течение трех месяцев после рождения, а все варианты проходят проверку в государственных органах.

В 1991 году житель страны Ласс Дидинг вместе с партнершей Элизабет Холлин решил бросить вызов системе. Родители попытались назвать своего новорожденного сына Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 (произносится как "Альбин"). Однако власти отклонили заявку, сочтя имя неподходящим. В знак протеста пара несколько лет отказывалась официально регистрировать имя ребенка, за что позже суд оштрафовал их на 5000 шведских крон (примерно 22 тысячи гривен).

Позднее родители предложили сократить имя до одной буквы — "А", но и этот вариант был отвергнут. В итоге, после долгих споров, мальчик все же получил официальное имя Альбин, как оно и звучало изначально.

Суд оштрафовал родителей на 5000 шведских крон (примерно 22 тысячи гривен) Фото: Shutterstock/Halfpoint

Издание Mirror отмечает, что шведское законодательство о детских именах создано с целью защиты ребенка. Правила гласят: имя не должно быть оскорбительным, абсурдным или создавать предпосылки для насмешек. Именно поэтому под запрет попали такие варианты, как Metallica, IKEA, Fanta, Snickers, Lamborghini и Staalman (Супермен).

Эксперты отмечают, что в некоторых странах подобные ограничения помогают детям избежать дискриминации и лишних трудностей в будущем. Однако не все родители согласны с такими мерами — некоторые считают их вмешательством в личную свободу семьи.

Пользователи Reddit обсуждают шведские законы, многие одобряют строгий подход.

"Огромное уважение к Швеции", "В настоящее время аналогичные правила обсуждаются в Японии", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что женщина родила самого большого ребенка в истории больницы. 40-летняя Даниэлла Хайнс из Флориды (США) получила настоящий сюрприз, когда 3 сентября в медицинском учреждении Святого Иосифа-Саут родила сына весом 13 фунтов 15 унций (около 6,3 кг). Мальчика назвали Аннаном.

Также стало известно, что в Китае ребенок попал в больницу после 14 часов выполнения уроков. Медики пояснили, что причиной ухудшения здоровья стала чрезмерная нагрузка и эмоциональный стресс.