Хотіли назвати сина "Brfxxccxxmnp...", але закон їх зупинив: батьки отримали великий штраф

У Швеції батькам заборонили назвати сина "Brfxxxxxxxxmnnpcccccccclllmmnprxvvclmnckssqlbb11116". Після цього вони запропонували скоротити ім'я до однієї літери — "А", але і цей варіант був відкинутий.

Суд оштрафував батьків на 5000 шведських крон (приблизно 22 тисячі гривень). Про це розповів користувач із ніком free-humanity на популярному форумі Reddit.

Вибір імені для дитини — відповідальне рішення, адже воно залишається з людиною на все життя. У Швеції держава особливо суворо ставиться до цього питання: тут діє закон про імена, який зобов'язує батьків реєструвати ім'я дитини протягом трьох місяців після народження, а всі варіанти проходять перевірку в державних органах.

У 1991 році мешканець країни Ласс Дідінг разом із партнеркою Елізабет Холлін вирішив кинути виклик системі. Батьки спробували назвати свого новонародженого сина Brfxxxxccxxmnpcccccccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 (вимовляється як "Альбін"). Однак влада відхилила заявку, вважаючи ім'я невідповідним. На знак протесту пара кілька років відмовлялася офіційно реєструвати ім'я дитини, за що пізніше суд оштрафував їх на 5000 шведських крон (приблизно 22 тисячі гривень).

Пізніше батьки запропонували скоротити ім'я до однієї літери — "А", але і цей варіант був відкинутий. У підсумку, після довгих суперечок, хлопчик все ж отримав офіційне ім'я Альбін, як воно і звучало спочатку.

Суд оштрафував батьків на 5000 шведських крон (приблизно 22 тисячі гривень) Фото: Shutterstock/Halfpoint

Видання Mirror зазначає, що шведське законодавство про дитячі імена створено з метою захисту дитини. Правила свідчать: ім'я не має бути образливим, абсурдним або створювати передумови для насмішок. Саме тому під заборону потрапили такі варіанти, як Metallica, IKEA, Fanta, Snickers, Lamborghini і Staalman (Супермен).

Експерти зазначають, що в деяких країнах такі обмеження допомагають дітям уникнути дискримінації та зайвих труднощів у майбутньому. Однак не всі батьки згодні з такими заходами — дехто вважає їх втручанням в особисту свободу сім'ї.

Користувачі Reddit обговорюють шведські закони, багато хто схвалює суворий підхід.

"Величезна повага до Швеції", "Наразі аналогічні правила обговорюються в Японії", — писали вони.

