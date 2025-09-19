Девочка продавала браслеты ручной работы ради мечты: зачем ей деньги (фото)

Девочка из США решила воплотить свою давнюю мечту, а потому делала все лето браслетики и продавала их на фермерском рынке. Ее настойчивость и результаты действий похвалили пользователи сети.

Главной целью маленькой Элли было взять из приюта котика, с которым мама девочки сделала фотографию. Об этом говорится в заметке женщины в Reddit.

Сообщение стало очень популярным на платформе — набрало 92 тыс. реакций и сотни комментариев. На опубликованной фотографии заметно, как Элли спит на диване, а рядом с ней — ее пушистая любимица.

В заметке автор поста написал, что ребенок очень давно хотел себе взять из приюта пушистую кошку. Поэтому девочка решила действовать и придумала несложный, но эффективный план.

Элли воплотила свою мечту, чтобы взять из приюта кошку Фото: Reddit

"Ребенок продавал браслеты на фермерском рынке все лето, чтобы собрать деньги на усыновление кота из приюта Humane Society", — говорится в подписи.

Также ниже стало известно, что Элли взяла под опеку кошку с кличкой Кейтлин, которой шесть месяцев. Автор сообщения пишет, что животное "хорошо адаптируется" к новой владелице и новому дому.

Пока точно неизвестно, когда и где была сделана эта фотография. Сами пользователи назвали девочку "Элли", вероятно из-за сходства с одноименной персонажкой серии игр "The Last of Us".

Реакция сети

В комментариях к популярному ролику, юзеры не скрывали положительных эмоций от этой истории. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"У меня сердце тает от увиденного";

"Это — лучшее сообщение дня, которое прочитала";

"Вот что значит, когда настойчивость и мечта становятся реальностью";

"Молодец, малышка! Ты это сделала";

"По лицу кошки видно, что она — очень счастлива в этой семье".

