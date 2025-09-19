Дівчинка продавала браслети ручної роботи заради мрії: навіщо їй гроші (фото)

Дівчинка з США вирішила втілити свою давню мрію, а тому робила усе літо браслетики та продавала їх на фермерському ринку. Її наполегливість та результати дій похвалили користувачі мережі.

Головною метою маленької Еллі було взяти з притулку котика, з яким мама дівчинки зробила світлину. Про це йдеться в дописі жінки в Reddit.

Повідомлення стало дуже популярним на платформі — набрало 92 тис. реакцій та сотні коментарів. На опублікованій світлині помітно, як Еллі спить на дивані, а поруч з нею — її пухнаста улюблениця.

У дописі автор посту написав, що дитина дуже давно хотіла собі взяти з притулку пухнасту кішку. Тому дівчинка вирішила діяти та придумала нескладний, але ефективний план.

Еллі втілила свою мрію, аби взяти з притулку кішку Фото: Reddit

"Дитина продавала браслети на фермерському ринку все літо, щоб зібрати гроші на усиновлення кота з притулку Humane Society", — йдеться у підписі.

Також нижче стало відомо, що Еллі взяла під опіку кішку з кличкою Кейтлін, якій шість місяців. Автор повідомлення пише, що тварина "добре адаптується" до нової власниці та нового дому.

Наразі точно невідомо, коли та де було зроблено цю світлину. Самі користувачі назвали дівчинку "Еллі", ймовірно через схожість з однойменною персонажкою серії ігор "The Last of Us".

Реакція мережі

У коментарях до популярного ролика, юзери не приховували позитивних емоцій від цієї історії. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"У мене серце тане від побаченого";

"Це — найкраще повідомлення дня, яке прочитала";

"Ось що значить, коли наполегливість та мрія стають реальністю";

"Молодчина, мала! Ти це зробила";

"На обличчі кішки видно, що вона — дуже щаслива в цій родині".

