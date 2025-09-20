Просил денег на кислород: пенсионерка стала жертвой "космического" мошенника (фото)

В Японии полиция разоблачила необычный вид мошенничества, когда неизвестный путем обмана выманил у пожилой женщины значительную сумму средств. Для своей легенды он притворился "астронавтом", который застрял в космосе и нуждался в деньгах на "кислород".

После хитрых манипуляций, пенсионерка отправила почти миллион иен (почти 279,4 тыс. грн) на счет злоумышленника, сообщает Sky News.

Журналисты пишут, что преступник познакомился с 8-летней пенсионеркой в соцсетях в июле, которое полиция описала как романтическое мошенничество. Их общение продолжалось несколько месяцев.

Однажды мошенник заявил жертве, что он астронавт, а их отношения продолжали развиваться онлайн. Впоследствии он сказал, что "сейчас в космосе на корабле", "под атакой и нуждается в кислороде".

Полиция Хоккайдо сообщила, что одинокая женщина проявила сочувствие к мужчине, к которому начала испытывать чувства. Именно поэтому в порыве эмоций женщина перевела ему солидные деньги.

Через некоторое время пенсионерка поняла, что ее обмануть и обратилась к правоохранителям. Сейчас полиция не раскрывает деталей дела и активно ведет расследование.

