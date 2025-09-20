Просив грошей на кисень: пенсіонерка стала жертвою "космічного" шахрая (фото)

В Японії поліція викрила незвичний вид шахрайства, коли невідомий шляхом обману виманив у літньої жінки значну суму коштів. Для своєї легенди він прикинувся "астронавтом", який застряг у космосі та потребував грошей на "кисень".

Після хитрих маніпуляцій, пенсіонерка відправила майже мільйон єн (майже 279,4 тис. грн) на рахунок зловмисника, повідомляє Sky News.

Журналісти пишуть, що злочинець познайомився з 8-річною пенсіонеркою в соцмережах у липні, яке поліція описала як романтичне шахрайство. Їхнє спілкування тривало кілька місяців.

Одного разу шахрай заявив жертві, що він астронавт, а їхні стосунки продовжували розвиватися онлайн. Згодом він сказав, що "зараз у космосі на кораблі", "під атакою та потребує кисню".

Поліція Хоккайдо повідомила, що самотня жінка проявила співчуття до чоловіка, до якого почала мати почуття. Саме тому в пориві емоцій жінка переказала йому солідні гроші.

Через певний час пенсіонерка зрозуміла, що її ошукати та звернулася до правоохоронців. Наразі поліція не розкриває деталей справи та активно веде розслідування.

