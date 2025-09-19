63-летняя женщина вышла замуж за 31-летнего мужчину: ее сын старше "папы" на 6 лет (фото)

Японка госпожа Адзараси рассказала, что ее отношения с избранником начались со случайной встречи, которая стала определяющей.

Женщина также отметила, что сначала против их отношений была мать мужа, которая была моложе невесты, сообщает Chanto Web.

В интервью журналистам, госпожа Адзараси рассказала, что в течение 20 лет была замужем, но в 48 лет развелась и воспитывала сама своего сына. В течение длительного времени у нее были несколько романов, но все потерпели неудачу.

После этого женщина переключила внимание на самостоятельную жизнь, управляя бизнесом по пошиву одежды для животных и ухаживая за несколькими собаками. Но в августе 2020 года ее жизнь изменилась — тогда она случайно нашла телефон в одном из кафе Токио.

Когда владелец пришел за ним, то женщина вернула находку мужчине. А уже через неделю они случайно оказались в одном трамвае, узнали друг друга и обменялись номерами. Вскоре они разговаривали по телефону более часа каждый вечер.

"Что бы я ни рассказывала — о работе, буднях или хобби — он понимал. Я чувствовала, что ему действительно интересно, и это меня радовало", — вспоминает госпожа Адзараси.

На первом свидании мужчина подарил ей любовное письмо с просьбой: "Будь моей принцессой". Однако самым большим секретом для японца стал возраст ее избранницы, который он воспринял спокойно и без предубеждений.

В то же время в семьях пары мнение об их отношениях разделилось — ее женатый сын с детьми, который страшнее нового "папы" на шесть лет, изначально поддержал их отношения. В то же время мать молодого человека сначала была против, ведь сама была моложе Адзараси, но впоследствии уступила по просьбе сына.

Пара официально зарегистрировала брак на Рождество 2022 года. Прошло три года, и они остаются нежными друг к другу, вместе выполняют домашние дела и даже управляют собственным брачным агентством.

Адзараси говорит, что до сих пор с любимым называют друг друга "принц" и "принцесса". В то же время, несмотря на разные мнения относительно их брака, сама женщина говорит, что довольно спокойно принимает эти разговоры.

"Пока мы счастливы, а сейчас — это самое главное", — сказала она, добавив, если ее муж когда-то снова женится, то должен будет обеспечивать себя сам.

