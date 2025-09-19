63-річна жінка вийшла заміж за 31-річного чоловіка: її син старше "тата" на 6 років (фото)

Японка пані Адзараші розповіла, що її стосунки з обранцем почалися з випадкової зустрічі, яка стала визначальною.

Жінка також зазначила, що спочатку проти їхніх стосунків була мати чоловіка, яка була молодшою за наречену, повідомляє Chanto Web.

У інтерв'ю журналістам, пані Адзараші розповіла, що протягом 20 років була заміжня, але в 48 років розлучилася та виховувала сама свого сина. Протягом тривалого часу в неї були кілька романів, але всі зазнали невдачі.

Після цього жінка переключила увагу на самостійне життя, керуючи бізнесом із пошиття одягу для тварин і доглядаючи за кількома собаками. Але в серпні 2020 року її життя змінилося — тоді вона випадково знайшла телефон в одній з кав'ярень Токіо.

Коли власник прийшов за ним, то жінка повернула знахідку чоловіку. А вже за тиждень вони випадково опинилися в одному трамваї, впізнали одне одного й обмінялися номерами. Невдовзі вони розмовляли телефоном понад годину щовечора.

"Що б я не розповідала — про роботу, будні чи хобі — він розумів. Я відчувала, що йому справді цікаво, і це мене тішило", — згадує пані Адзараші.

На першому побаченні чоловік подарував їй любовного листа з проханням: "Будь моєю принцесою". Однак найбільшим секретом для японця став вік її обранки, який він сприйняв спокійно та без упереджень.

Водночас у родинах пари думка про їхні стосунки розділилася — її одружений син з дітьми, який страшне нового "тата" на шість років, від початку підтримав їхні стосунки. Водночас мати молодика спершу була проти, адже сама була молодша за Адзараші, але згодом поступилася на прохання сина.

Пара офіційно зареєструвала шлюб на Різдво 2022 року. Минуло три роки, і вони залишаються ніжними одне до одного, разом виконують домашні справи та навіть керують власним шлюбним агентством.

Адзараші каже, що досі з коханим називають одне одного "принц" і "принцеса". Водночас попри різні думки щодо їхнього шлюбу, сама жінка говорить, що доволі спокійно приймає ці розмови.

"Поки ми щасливі, а зараз — це найголовніше", — сказала вона, додавши, якщо її чоловік колись знову одружиться, то повинен буде забезпечувати себе сам.

